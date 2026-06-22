Βρετανία: Ώρα μηδέν για τον Κιρ Στάρμερ – Μαζεύει τα πράγματά του από τη Ντάουνινγκ Στριτ

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς στη Βρετανπία θεωρούν δεδομένη την αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία.

Μάλιστα όλοι τοποθετούνται ανοιχτά τια την επόμενη ημέρα και ο Άντι Μπέρναμ , ο «βασιλιάς του βορρά», εμφανίζεται ως μονόδρομος για την διαδοχή στην ηγεσία της χώρας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Τσέκερς, την πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, μακριά από τη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα είχε περιορισμένες επαφές, ενώ στενοί συνεργάτες του συζητούσαν τις επιλογές που έχει μπροστά του.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ορισμένοι υπουργοί θεωρούν πλέον αναπόφευκτη μια απόφαση για το πολιτικό του μέλλον μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα συζητούνται από το πρωί στο Λονδίνο η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ μετέφερε κατ’ ιδίαν στον πρωθυπουργό πως πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Η παρέμβαση της συγκεκριμένης υπουργού θεωρείται κομβική, καθώς προέρχεται από ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της κυβέρνησης και ερμηνεύεται ως μηνυμα προς τον Στάρμερ ότι πρέπει από σήμερα κιόλας να αρχίσει να φτιάχνει κούτες με τα πράγματά του στη πρωθυπουργική κατοικία.

Βρήκε ευκαιρία ο Ντόναλντ Τραμπ

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – μη κρύβοντας την ανοιχτή αντιπάθειά του για τον βρετανό πρωθυπουργό – δήλωσε δημόσια ότι αναμένει εντός της ημέρας την παραίτηση του Στάρμερ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πολιτικές του για τη μετανάστευση και την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι «ο Στάρμερ απέτυχε στα δύο αυτά πεδία».

Ο αντικαταστάτης

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή των Κοινοτήτων ως ο νέος βουλευτής του Μάκερφιλντ, έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας από το Γουέστμινστερ. Ο πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ κέρδισε την αναπληρωματική εκλογή με 24.927 ψήφους, ποσοστό 54,8%, και διαφορά 9.231 ψήφων από τον υποψήφιο του Reform UK.

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών θεωρούν πλέον ότι ο Μπέρναμ αποτελεί τη μοναδική τους ευκαιρία να αναχαιτίσουν τον Φάρατζ στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν έως το 2029.

Εάν ο Στάρμερ ανακοινώσει σχέδιο αποχώρησης, η Βρετανία θα εισέλθει σε μία ακόμη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη διαδοχή του από τον έβδομο πρωθυπουργό μέσα σε δέκα χρόνια, ένα σενάριο που φαινόταν αδιανόητο όταν οι Εργατικοί εξασφάλισαν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία το 2024.

Ο ένας πρωθυπουργός μετά τον άλλο

Μετά την πολιτική αναταραχή της μετα-Brexit περιόδου, κατά την οποία οι Συντηρητικοί άλλαξαν διαδοχικά ηγέτες – από τον Ντέιβιντ Κάμερον και την Τερέζα Μέι έως τον Μπόρις Τζόνσον, τη Λιζ Τρας και τον Ρίσι Σούνακ – ο Στάρμερ είχε υποσχεθεί μια νέα εποχή σταθερότητας.

Αντ’ αυτού, οι επενδυτές αναρωτιούνται πλέον ποια θα είναι η επόμενη κατεύθυνση της βρετανικής κυβέρνησης και ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τη Ρέιτσελ Ριβς στο υπουργείο Οικονομικών σε μια πιθανή κυβέρνηση Μπέρναμ.

Μέχρι το τέλος της Παρασκευής, αρκετοί υπουργοί που παρέμεναν πιστοί στον Στάρμερ τού είχαν μεταφέρει ότι, αν και δεν επιθυμούσαν την αποχώρησή του, θεωρούσαν αναπόφευκτη την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον περιορισμό των αναταράξεων για τη χώρα και στην αποφυγή βαθύτερων εσωκομματικών συγκρούσεων και όχι στην άσκηση πιέσεων ή στην απειλή παραιτήσεων.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, μόνο ένας στενός πυρήνας απολύτως πιστών υπουργών συνέχιζε να τον παροτρύνει να παραμείνει και να δώσει μάχη για την πολιτική του επιβίωση.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί υπουργοί αποκόμισαν από τις συνομιλίες τους με τον Στάρμερ την εντύπωση ότι είχε αποδεχθεί την ανάγκη να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Παράλληλα πίστευαν ότι δεν θα συμμετείχε σε ενδεχόμενη εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία, αποφεύγοντας έτσι ακόμη πιο δύσκολες συζητήσεις.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά, οι συνεργάτες του επικεντρώθηκαν στους όρους της αποχώρησής του. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να παραμείνει μέχρι τον Σεπτέμβριο, θεωρώντας πως αυτό εξυπηρετεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον, καθώς ο Μπέρναμ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει ένα πλήρως διαμορφωμένο σχέδιο διακυβέρνησης.

Κατά την άποψή τους, εναπόκειται στους βουλευτές των Εργατικών να αποφασίσουν αν ο Μπέρναμ θα αναλάβει την εξουσία χωρίς αντίπαλο ή αν θα προηγηθεί εσωκομματική αναμέτρηση, ενώ προειδοποιούν για τους κινδύνους μιας ανάληψης της εξουσίας χωρίς επαρκή δοκιμασία.

Ορισμένοι βουλευτές της δεξιάς πτέρυγας των Εργατικών ανησυχούν ότι ακόμη και αν ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη για να προκαλέσει εκλογική διαδικασία, ενδέχεται στη συνέχεια να καταλήξει σε συμφωνία με τον Μπέρναμ, αποσύροντας την υποψηφιότητά του με αντάλλαγμα μια κορυφαία υπουργική θέση, όπως εκείνη του υπουργού Εξωτερικών.

Οι πονοκέφαλοι του Μπέρναμ

Μακροχρόνιος υποστηρικτής του Στάρμερ δήλωσε ότι η βασική του ανησυχία είναι πως, χωρίς ένα σαφές σχέδιο που θα ενώσει γρήγορα το κόμμα και θα υλοποιήσει την υπόσχεση για αλλαγή, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να χάσει τη δημοτικότητά του μέσα σε λίγους μήνες και να βρεθεί αντιμέτωπος με ακόμη εντονότερες εσωκομματικές συγκρούσεις, ακολουθώντας την πορεία που οδήγησε τους Συντηρητικούς στην κρίση πριν από τις τελευταίες εκλογές.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν διαφωνίες ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του Μπέρναμ για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει μια ενδεχόμενη κυβέρνησή του. Ορισμένοι στενοί συνεργάτες του αντιτίθενται στην τοποθέτηση του σημερινού υπουργού Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, στο υπουργείο Οικονομικών.

Άλλοι, που ανήκουν στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, εκφράζουν ήδη δυσαρέσκεια για την πρόθεση του Μπέρναμ να διατηρήσει στη θέση της την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, λόγω της σκληρής γραμμής που ακολουθεί στο μεταναστευτικό, θεωρώντας ότι κινδυνεύει να απογοητεύσει περαιτέρω την αριστερή βάση των Εργατικών αν δεν επιλέξει κάποιο πρόσωπο από την αριστερά για τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής.

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