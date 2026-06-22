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ΚΟΣΜΟΣ

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22.06.2026 15:10

Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, o κεντρικός τραπεζίτης τεσσάρων προέδρων των ΗΠΑ

22.06.2026 15:10
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Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που βρέθηκε στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας (Federal Reserve) υπό τέσσερις αμερικανούς προέδρους, πέθανε σήμερα σε ηλικία 100 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Ο Γκρίνσπαν πέθανε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, η Αντρέα Μίτσελ, επικεφαλής ανταποκρίτρια της Ουάσινγκτον και επικεφαλής ανταποκρίτρια διεθνών ειδήσεων του δικτύου NBC News.

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:59
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