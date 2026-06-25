Βενεζουέλα: Ισοπεδώθηκαν κτίρια, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς – «Ήταν σαν ταινία τρόμου»

Σοκ έχουν προκαλέσει τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που δύο ισχυροί «μεγασεισμοί» μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα αργά το βράδυ της Τετάρτης, μετατρέποντας περιοχές της χώρας σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής.

Κτίρια καταρρέουν μέσα σε δευτερόλεπτα, δρόμοι γεμίζουν συντρίμμια και πολίτες τρέχουν πανικόβλητοι προσπαθώντας να σωθούν, την ώρα που οι μετασεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν τη χώρα.

CATIA LA MAR.



La destrucción que dejó el terremoto de 7.5 es muy grande, muchos no entienden la magnitud de lo que pasó.. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/tunibhlTji — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026

Οι σκηνές με τους «μεγασεισμούς» – ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας – έμοιαζαν να έχουν βγεί από ταινία θρίλερ.

Ο διπλός πολύ ισχυρός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm June 24, 2026

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

El metro de Caracas sufrió serias afectaciones por el terremoto que azotó a #Venezuela esta tarde. pic.twitter.com/Qr2mbQu4jg June 25, 2026

Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και να καταφεύγουν στους δρόμους.

«Οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τοίχος ράγισε. Αντικείμενα έπεφταν από το ταβάνι. Ήταν τρομακτικό», περιέγραψε η 54χρονη τραπεζική υπάλληλος Οντάλις Εσκαλόνα.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «οι δύο μεγάλοι σεισμοί που έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας ήταν εξαιρετικά ισχυροί και έχουν προκαλέσει έναν καταστροφικό αριθμό θανάτων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Έχω δώσει εντολή σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν ώστε να κινηθούν άμεσα. Θα είμαστε στο πλευρό των νέων και μεγάλων φίλων μας. Οι πρώτες πληροφορίες δεν είναι καλές», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα κτήριο 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα του Καράκας, όπου συγγενείς αγνοουμένων φώναζαν τα ονόματα αγαπημένων τους προσώπων, ενώ εθελοντές αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας από τους διασώστες.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Σύμφωνα με το USGS, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 22:04 GMT με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα δυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Μορόν. Ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά.

Το USGS διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «σεισμικό δίδυμο», καθώς ο ισχυρότερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είχε προηγηθεί μόλις 39 δευτερόλεπτα από προσεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ.

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ γνωστοποίησε ότι σε αρκετά κτήρια διακόπηκε προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές και δεν θέλουμε να υπάρξει κανένα ατύχημα λόγω διαρροής αερίου», ανέφερε.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, έκλεισε καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη Ροντρίγκες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στους χώρους του αεροδρομίου.

Πανικός στο Καράκας

Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Στο Καράκας επικράτησε πανικός, με ουρλιαχτά να ακούγονται ακόμη και μέσα σε εμπορικά κέντρα.

«Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω καν πόσο κράτησε», είπε η 42χρονη καταστηματάρχης Χάιντι Ρομέρο, η οποία βρισκόταν στον τελευταίο όροφο όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Μας έβγαλαν από τις σκάλες κινδύνου», δήλωσε στο AFP. Δεκάδες ακόμη κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια και παρέμειναν στους δρόμους μέχρι να θεωρηθεί ασφαλής η επιστροφή.

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago…👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Η 69χρονη Κάρμεν Γκουέντες βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με την κατάκοιτη αδελφή της όταν άρχισε η δόνηση. «Γινόταν όλο και πιο δυνατή. Είδα τα παράθυρα να κινούνται και στη συνέχεια άρχισαν να τρέμουν τα πάντα», περιέγραψε.

Όπως είπε, εκείνη, η αδελφή της και μία γειτόνισσα έμειναν αγκαλιασμένες μέσα στο σπίτι, καθώς δεν μπορούσαν να βγουν. «Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Οι γείτονες παραμένουν ακόμη στον δρόμο», είπε.

Οι πολιτείες Τρουχίγιο, Καραμπόμπο, Μιράντα και Λα Γκουάιρα ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Κολομβία

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, όπου ήχησαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκκένωσαν προληπτικά τα κτίρια.

Ο συντονιστής του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου της Κολομβίας, Φρέντι Τοβάρ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν περισσότερες από 200 αναφορές για αισθητές δονήσεις σε όλη τη χώρα.

Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί, οι οποίοι μπορεί επίσης να γίνουν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κολομβιανής επικράτειας.

🇻🇪 Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Κολομβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόκλησης τσουνάμι, ενώ και το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί στη σύγχρονη ιστορία της σεισμογενούς Βενεζουέλας είχαν σημειωθεί το 1997 στα βορειοανατολικά της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, και το 1967 στο Καράκας, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 236 άτομα.

DIOS MIO!!!! pero fue el señor terremoto!!! pic.twitter.com/K8mqXHj5OT — en Belén (@conlopatore) June 24, 2026

Λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε και στη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

«Είμαστε καλά»

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα ή τις ακτές της από το 1900, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).



Ένας σεισμός μεγέθους 7,7 καταγράφηκε κοντά στις ακτές της χώρας της Νότιας Αμερικής στις 29 Οκτωβρίου 1900, σύμφωνα με τον κατάλογο της USGS.

Ο Θόδωρος Μαραγγέλης, που ζει στο Καράκας μιλά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι μεγάλοι σεισμοί σε κτίρια. «Στη Βενεζουέλα ζουν περίπου 2.5000 Έλληνες, έχω μάθει πως είναι όλοι καλά» είπε μεταξύ άλλων.

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