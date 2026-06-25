search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 11:09

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε Κριμαία και Μπέλγκοροντ από ουκρανικές επιθέσεις

25.06.2026 11:09
crimea_new
φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία και την Κριμαία, με τις επιδρομές να προκαλούν επίσης πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί… σκοτώθηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις του εχθρού», δήλωσε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένας πολίτης έχασε επίσης τη ζωή του τη νύχτα «σε επίθεση ουκρανικών δυνάμεων», στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία), στην περιοχή Κρασνοαρμέισκι, ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην Πολταφσκάγια «ύστερα από την πτώση θραυσμάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αξιωματούχος Αλεξάντρ Χαριτόνοφ.

Συνολικά, 269 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το ρωσικό έδαφος και την Κριμαία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει τακτικά στο στόχαστρο διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία, με σκοπό να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων και χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Τα πλήγματα αυτά προκαλούν συχνά εντυπωσιακές πυρκαγιές, ωστόσο ο αντίκτυπός τους στην ρωσική παραγωγή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Τραγωδία από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 οι τραυματίες, έτοιμος να βοηθήσει δηλώνει ο Τραμπ (Videos)

F-35: Ο Τραμπ «ζεσταίνει» τον Ερντογάν – «Κάτι θα κάνουμε»

Ιρανικά «πυρά» κατά NATO: «Είστε συνεργοί στον πόλεμο» – Προειδοποίηση Φρουρών της Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος πήρε το αυτοκίνητο λουόμενου επειδή το πέρασε για δικό του – Τον βρήκαν στο κέντρο της πόλης

magic-trailer-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Practical Magic 2»: Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς – Το επίσημο τρέιλερ (Video)

dendias new
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης και Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: «Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι»

GrandePanda_petrol-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο στιλάτο B-SUV τώρα με 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

liagkas-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βλέπετε ότι μειώνεται η τηλεόραση, ηλίθιοι είμαστε; – Κόβονται εκπομπές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 12:18
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος πήρε το αυτοκίνητο λουόμενου επειδή το πέρασε για δικό του – Τον βρήκαν στο κέντρο της πόλης

magic-trailer-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Practical Magic 2»: Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς – Το επίσημο τρέιλερ (Video)

dendias new
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης και Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: «Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι»

1 / 3