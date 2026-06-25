Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία εκτός του διαδρόμου του Ομάν στο Ορμούζ – Κόκκινη γραμμή Ρούμπιο τα διόδια

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ πρέπει να χρησιμοποιούν διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη και ότι οποιοδήποτε πλοίο που πλέει εκτός αυτών των διαδρομών το πράττει παράνομα, αμφισβητώντας άμεσα την ανακοίνωση του Ομάν για έναν νέο προσωρινό διάδρομο που εκτείνεται κοντά στις ακτές του.

«Όλα τα μέρη ενημερώνονται με την παρούσα ότι οι μόνες επιτρεπόμενες διαδρομές για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι αυτές που έχει ανακοινώσει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωσή του.

«Η πλοήγηση εκτός αυτών των καθορισμένων διαδρομών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και απαγορεύεται», προειδοποίησε.

Η δήλωση ανέφερε ότι μια διαδρομή που ανακοινώθηκε ώρες νωρίτερα — την οποία δεν κατονόμασε αλλά ταίριαζε με τον προτεινόμενο διάδρομο του Ομάν — ήταν «απαράδεκτη και εντελώς επικίνδυνη» και είχε αποφασιστεί «χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

«Οι παραβάτες θα αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το IRGC ισχυρίστηκαν ότι τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούν τον νότιο διάδρομο του Ομάν επέστρεψαν στον Περσικό Κόλπο αφού έλαβαν προειδοποιήσεις από το Ναυτικό του IRGC.

Το Υπουργείο Ωκεανών της Νότιας Κορέας δήλωσε ξεχωριστά ότι πέντε πλοία που λειτουργούν από τη Νότια Κορέα εξήλθαν με επιτυχία από το στενό την Πέμπτη, υποδεικνύοντας ότι η κυκλοφορία εξακολουθούσε να γίνεται.

Ο γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν, Μπενιαμίν Σαΐντι, δήλωσε ότι ο έλεγχος της πλωτής οδού βρίσκεται «πλήρως και σταθερά στα χέρια των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν» και προειδοποίησε ότι «οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός σε αυτήν τη θαλάσσια περιοχή θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».

Είπε ότι το Ιράν αναμένει από τις ΗΠΑ να επιδείξουν συμμόρφωση με τη συμφωνία-πλαίσιο – συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και της άρσης των ναυτιλιακών περιορισμών – στην πράξη και όχι σε δηλώσεις.

Οι σκληροπυρηνικοί Ιρανοί ασκούν πιέσεις στην διαπραγματευτική ομάδα, επικαλούμενοι ένα γραπτό μήνυμα που αποδίδεται στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο δήλωσε ότι είχε επιφυλάξεις σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο, αλλά τελικά την ενέκρινε.

Το μήνυμα έχει χρησιμοποιηθεί από σκληροπυρηνικές παρατάξεις για να υποστηρίξουν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να εγκαταλείψει την πίεσή της στο στενό.

Ο Ρούμπιο απορρίπτει τα διόδια της Τεχεράνης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε υπουργική συνάντηση του GCC στο Μπαχρέιν την Πέμπτη, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχτεί κανένα τέλος ή διόδια υπό οποιαδήποτε περιγραφή.

Επίσης, επέκρινε τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν για το ότι εμφανίζονται «στα επίσημα μέσα ενημέρωσης και κάνουν κάθε είδους δηλώσεις» που χαρακτήρισε ως αναληθείς.

«Μπορείτε να το ονομάσετε διόδιο, μπορείτε να το ονομάσετε τέλος, στο τέλος της ημέρας όλα είναι σημασιολογία», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι καμία χώρα δεν κατέχει το Στενό του Ορμούζ και επομένως καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να χρεώνει για τη χρήση του.

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος αυτής της συμφωνίας που να υπονομεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια, τη σταθερότητα ή την ευημερία οποιουδήποτε από τους εταίρους μας στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, δήλωσε στην ίδια συνάντηση ότι το Μουσκάτ έχει ιδιαίτερη ευθύνη ως παράκτιο κράτος να υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS, και είπε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές ρυθμίσεις για το στενό δεν θα περιλαμβάνουν τέλη διέλευσης.

The Sultanate of #Oman affirms its support for the Memorandum of Understanding signed between the United States of America and the Islamic Republic of #Iran, emphasizing the importance of successfully achieving its objectives in order to realize the desired peace. It also… pic.twitter.com/f8tcyHb7Nv — Oman News Agency (@ONA_eng) June 25, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν είχε διαβεβαιώσει την Ουάσινγκτον ότι δεν επιδιώκει να επιβάλει τέλη και απείλησε να σταματήσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις εάν αυτό αποδειχθεί ψευδές.

Παρά τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς, τα στοιχεία για τη ναυτιλία από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό έδειξαν σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Συνολικά 13 πλοία διέσχισαν την Τρίτη, 32 την Τετάρτη και 12 μέχρι το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου σχεδίου εκκένωσης του ΟΗΕ για την απομάκρυνση εκατοντάδων ακινητοποιημένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, 125 πλοία διέσχισαν το στενό, αυξημένα από 33 την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης θαλάσσιων δεδομένων Lloyd’s List Intelligence. Η εταιρεία δεδομένων θαλάσσιων δεδομένων Kpler ανέφερε 70 διελεύσεις την Τετάρτη, ο υψηλότερος αριθμός από την 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός είναι κάτω από τον ημερήσιο μέσο όρο των 130 ή περισσότερων από πριν από τον πόλεμο.

«Οι καιροσκόποι φορείς — και υπάρχουν πολλοί από αυτούς — ενθαρρυμένοι από τον χαμηλότερο κίνδυνο διαμετακόμισης, ή τουλάχιστον τον αντιληπτό χαμηλότερο κίνδυνο διαμετακόμισης, έχουν αρχίσει να κυνηγούν το συσσώρευση παγιδευμένων φορτίων που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Richard Meade, αρχισυντάκτης της Lloyd’s List.

Οι αγορές πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν, με το αργό πετρέλαιο Brent να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

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