Η αμερικανική πολιτική σκηνή, αναδιαμορφωμένη και επαναπροσδιορισμένη από μια δεκαετία ανόδου, πτώσης και αναγέννησης του Προέδρου Τραμπ, υφίσταται μια ουσιαστική κατάρρευση, σημειώνει σε ανάλυσή του το Axios.

Το κίνημα MAGA διασπάται ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τραμπ και στους πραγματικούς πιστούς του δόγματος «Πρώτα η Αμερική» (America First).

διασπάται ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τραμπ και στους πραγματικούς πιστούς του δόγματος «Πρώτα η Αμερική» (America First). Ο σοσιαλισμός κερδίζει σε δημοτικότητα και επιρροή. Οι ηγέτες των Δημοκρατικών παραπαίουν.

Η υποστήριξη προς το Ισραήλ αιμορραγεί και στα δύο κόμματα. Φιλοπαλαιστίνιοι πολιτικοί κερδίζουν εκλογικές αναμετρήσεις.

αιμορραγεί και στα δύο κόμματα. Φιλοπαλαιστίνιοι πολιτικοί κερδίζουν εκλογικές αναμετρήσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη διχάζει και τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, με ισχυρές συμμαχίες υπέρ των εργαζομένων να σχηματίζονται ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

διχάζει και τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, με ισχυρές συμμαχίες υπέρ των εργαζομένων να σχηματίζονται ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Και η μη δημοτικότητα του Τραμπ φαίνεται παγιωμένη και κλειδωμένη γύρω στο 60%.

Γιατί έχει σημασία

Τα πάντα είναι ρευστά — και εξαιρετικά αβέβαια. Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας κρέμεται από μια κλωστή στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι προεδρικές αναμετρήσεις του 2028 είναι ορθάνοιχτες, και τα δύο κόμματα είναι εξίσου απεχθή στο εκλογικό σώμα.

Εστίαση στο εσωτερικό

Οι λαϊκιστικές δυνάμεις που αφύπνισε ο Τραμπ κατασπαράζουν το κατεστημένο, πυροδοτούμενες από ένα διακομματικό κράμα ατέρμονων πολέμων, σταθερά αυξανόμενων τιμών και ατιμωρησίας της ελίτ, όπως περιγράφει το Axios.

Στη δεξιά πλευρά, ένα ιστορικό σχίσμα γύρω από την έννοια του «Πρώτα η Αμερική» έχει αφήσει συντρίμμια την ευρεία συμμαχία του Τραμπ από το 2024.

πλευρά, ένα ιστορικό σχίσμα γύρω από την έννοια του «Πρώτα η Αμερική» έχει αφήσει συντρίμμια την ευρεία συμμαχία του Τραμπ από το 2024. Ο Τάκερ Κάρλσον και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν —φωνές που κάποτε ήταν συνώνυμες με το MAGA— αποκήρυξαν και οι δύο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν ως προδοσία του ίδιου του του κινήματος.

και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν —φωνές που κάποτε ήταν συνώνυμες με το MAGA— αποκήρυξαν και οι δύο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν ως προδοσία του ίδιου του του κινήματος. Το ρήγμα εξαπλώνεται στον κόσμο των εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης που βοήθησαν στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, με λαϊκιστές δημιουργούς podcast, όπως ο Θίο Βον, ο Τιμ Ντίλον και η Κάντας Όουενς, να ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

που βοήθησαν στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, με λαϊκιστές δημιουργούς podcast, όπως ο Θίο Βον, ο Τιμ Ντίλον και η Κάντας Όουενς, να ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Στην αριστερή πλευρά, οι Δημοκρατικοί του κατεστημένου φοβούνται ότι ένα σοσιαλιστικό «Tea Party» έχει κάνει την εμφάνισή του, ανατρέποντας εν ενεργεία πολιτικούς, ταπεινώνοντας τους ηγέτες του κόμματος και μετατρέποντας ασφαλείς έδρες των Δημοκρατικών σε εργαστήρια μιας πιο συγκρουσιακής πολιτικής.

του κατεστημένου φοβούνται ότι ένα σοσιαλιστικό «Tea Party» έχει κάνει την εμφάνισή του, ανατρέποντας εν ενεργεία πολιτικούς, ταπεινώνοντας τους ηγέτες του κόμματος και μετατρέποντας ασφαλείς έδρες των Δημοκρατικών σε εργαστήρια μιας πιο συγκρουσιακής πολιτικής. Τρεις δημοκρατικοί σοσιαλιστές που υποστηρίζονται από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος μετατράπηκε ξαφνικά σε ρυθμιστή της προοδευτικής πτέρυγας, φαίνεται να οδεύουν προς το Κογκρέσο μετά από έναν πολιτικό σεισμό στις προκριματικές εκλογές της Τρίτης.

στις προκριματικές εκλογές της Τρίτης. Μια δημοσκόπηση της Gallup πέρυσι διαπίστωσε ότι οι Δημοκρατικοί προτιμούν τον σοσιαλισμό έναντι του καπιταλισμού σε ποσοστό 66% έναντι 42%, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ, με το χάσμα να είναι πιο έντονο στους ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη του συνασπισμού του Μαμντάνι.

Γενικότερο πλαίσιο

Μια κατάρρευση της υποστήριξης προς το Ισραήλ, η οποία έχει χαρακτηριστικά γενεών, αναδιαμορφώνει και τα δύο κόμματα, την ώρα που η έξαρση του αντισημιτισμού θολώνει μια ολοένα και πιο τοξική συζήτηση.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Έρευνα του Pew Research διαπίστωσε ότι το 60% των Αμερικανών βλέπει πλέον το Ισραήλ μη ευνοϊκά, συμπεριλαμβανομένου του 80% των Δημοκρατικών και του 57% των Ρεπουμπλικανών κάτω των 50 ετών.

Για τους Δημοκρατικούς, οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα συγκεντρώνουν όλα όσα απεχθάνονται οι νεαροί αριστεροί ψηφοφόροι στο παλιό κόμμα: τον πόλεμο, το χρήμα στην πολιτική, τη γεροντοκρατία και τη συμμόρφωση σε μια συναίνεση εξωτερικής πολιτικής την οποία θεωρούν ηθικά χρεοκοπημένη.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, η διαμάχη για το Ισραήλ είναι επίσης μια μάχη για το μέλλον — φέρνοντας αντιμέτωπο ένα γηράσκον, φιλοϊσραηλινό κατεστημένο με μια νεανική βάση που θεωρεί την ξένη παρέμβαση ως το προπατορικό αμάρτημα που το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» προοριζόταν να θεραπεύσει.

Πίσω από τις γραμμές

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται στον επόμενο μεγάλο λαϊκιστικό επιταχυντή, συγχωνεύοντας φόβους για χαμένες θέσεις εργασίας, σταθερά αυξανόμενους λογαριασμούς ρεύματος και την ανεξέλεγκτη δύναμη των δισεκατομμυριούχων.

Οι αντιδράσεις ανακατεύουν τις κομματικές γραμμές: Προοδευτικοί συνδικαλιστές ακτιβιστές, υπέρμαχοι των αντιμονοπωλιακών νόμων του κινήματος MAGA και νεαροί ψηφοφόροι βλέπουν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μηχανή που πλουτίζει τους τιτάνες της τεχνολογίας, καθιστώντας παράλληλα την καθημερινή εργασία πιο αναλώσιμη.

Μια δημοσκόπηση του Χάρβαρντ για τη νεολαία διαπίστωσε ότι το 59% των Αμερικανών ηλικίας 18 έως 29 ετών βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή για τις επαγγελματικές του προοπτικές, συμπεριλαμβανομένου του 66% των νεαρών Δημοκρατικών και του 59% των νεαρών Ρεπουμπλικανών.

Τι να προσέξουμε

Ο Τραμπ είναι βαθιά μη δημοφιλής. Όμως οι τεκτονικές αλλαγές που μεταμορφώνουν τα δύο κόμματα και τη χώρα καθιστούν αδύνατη την πρόβλεψη για το 2026 και το 2028.

Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι αμφίρροπος: Η αναδιανομή των εκλογικών περιφερειών από τους Ρεπουμπλικανούς δημιούργησε μια στενή ζώνη ασφαλείας γύρω από την πλειοψηφία τους, αλλά οι Δημοκρατικοί προηγούνται στη γενική πρόθεση ψήφου κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

είναι αμφίρροπος: Η αναδιανομή των εκλογικών περιφερειών από τους Ρεπουμπλικανούς δημιούργησε μια στενή ζώνη ασφαλείας γύρω από την πλειοψηφία τους, αλλά οι Δημοκρατικοί προηγούνται στη γενική πρόθεση ψήφου κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ο χάρτης της Γερουσίας είναι όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκός για τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ο κορυφαίος εκλογικός αναλυτής Λάρι Σαμπάτο μετακίνησε αυτόν τον μήνα τρεις αναμετρήσεις προς την πλευρά των Δημοκρατικών. Μια κατανομή 50-50 είναι μια απολύτως υπαρκτή πιθανότητα.

είναι όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκός για τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ο κορυφαίος εκλογικός αναλυτής Λάρι Σαμπάτο μετακίνησε αυτόν τον μήνα τρεις αναμετρήσεις προς την πλευρά των Δημοκρατικών. Μια κατανομή 50-50 είναι μια απολύτως υπαρκτή πιθανότητα. Το τοπίο για το 2028, εν τω μεταξύ, παραμένει ορθάνοιχτο.

Το σύστημα καταγραφής των προεδρικών προκριματικών των New York Times δείχνει τέσσερις πιθανούς υποψηφίους, την Κάμαλα Χάρις , τον Γκάβιν Νιούσομ , τον Πιτ Μπούτιτζετζ και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ , να βρίσκονται σε απόσταση 8 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ τους.

, τον , τον και την , να βρίσκονται σε απόσταση 8 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ τους. Στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο Αντιπρόεδρος Βανς προηγείται του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, ο Βανς υπηρετεί υπό τις διαταγές ενός προέδρου που του αρέσει να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση και αβεβαιότητα.

Το συμπέρασμα

:Σε μια νέα δημοσκόπηση της Gallup, η οποία συνέπεσε χρονικά με την 250ή επέτειο του έθνους, περισσότερο από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών δήλωσαν ότι οι ιδρυτές της χώρας θα απογοητεύονταν από την εξέλιξη που είχε η πατρίδα τους.

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