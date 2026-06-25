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25.06.2026 12:55

O άνθρωπος με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο – Πιο θορυβώδης κι από κομπρεσέρ!

25.06.2026 12:55
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Photo: YouTube / Associated Press

Ο Joseph McGrail-Bateup από την Αυστραλία έφτασε τα 122,4 ντεσιμπέλ, ξεπερνώντας σε ένταση αλυσοπρίονο, κομπρεσέρ και ηχοσύστημα αυτοκινήτου

O Αυστραλός «τελάλης» κατάφερε να γράψει το όνομά του στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, κατακτώντας τον τίτλο του ανθρώπου με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.

Ο Joseph McGrail-Bateup, από την Καμπέρα, έφτασε σε ένταση τα 122,4 ντεσιμπέλ, επίδοση που είναι πιο δυνατή από τον θόρυβο που παράγουν τα περισσότερα αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, αλλά και πολλά ηχοσυστήματα αυτοκινήτων στη μέγιστη ένταση.

Για να πετύχει το νέο ρεκόρ, ο McGrail-Bateup χρειάστηκε επτά προσπάθειες. Η λέξη που φώναξε ήταν το «now» —δηλαδή «τώρα»— με όλη τη δύναμη της φωνής του.

Έσπασε ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 30 χρόνια

Το προηγούμενο ρεκόρ κρατούσε από το 1994 η Ιρλανδή δασκάλα Annalisa Flanagan, η οποία είχε καταγράψει ένταση φωνής 121,7 ντεσιμπέλ.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η επίδοση της Flanagan θεωρούνταν σχεδόν ακατάρριπτη. Ωστόσο, ο Joseph McGrail-Bateup κατάφερε να την ξεπεράσει, έστω και οριακά.

Παρά τη νέα του επίδοση, ο ίδιος δεν θέλει να αφαιρέσει εντελώς τη λάμψη από την προηγούμενη κάτοχο του ρεκόρ. Όπως δήλωσε, χαίρεται που η Flanagan παραμένει η γυναίκα με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο, ενώ εκείνος θεωρεί τον εαυτό του τον πιο δυνατό άνδρα.

Πιο δυνατός από αλυσοπρίονο και κομπρεσέρ

Για να γίνει αντιληπτό πόσο δυνατή είναι η φωνή του, τα 122 ντεσιμπέλ ξεπερνούν σε ένταση πολλούς καθημερινούς θορύβους.

Η ένταση της φωνής του McGrail-Bateup πλησιάζει ακόμη και τον ήχο ενός αεροσκάφους κατά την απογείωση.

Ποιος είναι ο Joseph McGrail-Bateup

Ο Joseph McGrail-Bateup εργάζεται ως καθαριστής κλιματιστικών, όμως στην πόλη του είναι γνωστός και για έναν πολύ πιο ιδιαίτερο ρόλο: είναι επίτιμος «τελάλης» στην Καμπέρα.

Στις δημόσιες εμφανίσεις του αποκαλείται «Lord Joseph» και συμμετέχει σε κοινοτικές εκδηλώσεις, όπου κάνει ανακοινώσεις με την εντυπωσιακά δυνατή φωνή του.

Photo: YouTube / Associated Press

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