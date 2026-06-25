Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό διέλυσε 3-0 την Τσεχία και προκρίθηκε με το απόλυτο – Έκπληξη η Νότια Αφρική, 1-0 τη Νότια Κορέα και συνεχίζει (Videos)

Το Μεξικό και η Νότια Αφρική εξασφάλισαν την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 από τον 1ο όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Η ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε επικράτησε 3-0 της Τσεχίας στο Μέξικο Σίτι, έκανε το «τρία στα τρία» και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου, κρατώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία της σε όλα τα παιχνίδια.

Την ίδια ώρα, η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη, νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τους Νοτιοκορεάτες να περιμένουν τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων για να δουν αν θα συνεχίσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η Τσεχία έμεινε τελευταία, με μόλις έναν βαθμό, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Νέα φιέστα του Μεξικου και στους «32» με 3 νίκες

Η κυνικότητα του Μεξικού έκανε ξανά τη… διαφορά, οδηγώντας την ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε σε άλλη μία νίκη -αυτή τη φορά επί της Τσεχίας με 3-0 στο Μέξικο Σίτι- και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έκοψε πρώτη το νήμα στον 1ο όμιλο, κάνοντας τους φίλους του να ονειρεύονται για μία μεγάλη πορεία στο Μουντιάλ 2026. Την ίδια ώρα οι Τσέχοι έμειναν στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις έναν βαθμό κι επιστρέφουν στη βάση τους.

Μετά από ένα πολύ «φτωχό» από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο, όπου κατεγράφησαν ως μοναδικές καλές στιγμές ένα σουτ του Βισίνκι στο 8’ (λίγο άουτ) και το σουτ του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ που αποκρούστηκε απ’ τον Κόβαρ, το Μεξικό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε 6 λεπτά με τα τέρματα των Ματέο Τσάβες (55’) και Κινιόνες (61’, έπειτα από φάση διαρκείας).

Στη συνέχεια κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του κι έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Φιντάλγκο στο 90’+4′ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους φίλους του, που είδαν και τον εμβληματικό Γκιγέρμο Οτσόα να περνάει αλλαγή στο 78’ και να συμμετέχει στα 41 του στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του (ήταν στην αποστολή και στα Μουντιάλ του 2006 και 2010, αλλά δεν αγωνίστηκε).

Διαιτητής: Γιάελ Φαλκόν Πέρεθ (Αργεντινή)

Κίτρινες: 64 Άλβαρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες (64’ Σικ), Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Ντουντερά, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντιλεκ, Βισίνσκι, Χλόζεκ (64’ Σόουτσεκ, 87’ λ.τρ. Σόικα), Σουλτς.

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ (78’ Οτσόα), Ρέγες, Μοντές, Άλβαρες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Σάντσες, Ρομό (63’ Βάργκας), Μόρα, Αλβαράδο, Μαρτίνες (63’ Χιμένες), Κινιόνιες.

Στα νοκ άουτ η Νότια Αφρική, 1-0 την Νότια Κορέα που περιμένει

Η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έκανε την έκπληξη και επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς κατέλαβε την δεύτερη θέση, πίσω από το Μεξικό.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν «φτωχό» σε αξιόλογες φάσεις, καθώς καμμία από τις δύο ομάδες δεν διακινδύνευσε ιδιαίτερα, φροντίζοντας κυρίως την αμυντική λειτουργία. Ωστόσο, οι Νοτιοαφρικανοί, με απόδοση πολύ καλύτερη, σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, προσπάθησαν να φθάσουν στο γκολ και είχαν μερικές καλές προσπάθειες, ωστόσο όποτε χρειάσθηκε ο Σεούνγκ Γιου επενέβη αποφασιστικά.

Από την πλευρά τους, οι Νοτιοκορεάτες, με δεδομένο ότι με τον βαθμό της ισοπαλίας εξασφάλιζαν την δεύτερη θέση και την απ΄ευθείας πρόκριση στους «32», είχαν περισσότερο το μυαλό τους στην διαφύλαξη της εστίας τους, παρά να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Γουίλιαμς.

Προφανώς δυσαρεστημένος από την απόδοση της ομάδας του, ο Χονγκ Μιούν Μπο, «έριξε» στον αγώνα (46 ) τον Χέουνγκ Μιν Σον, ενώ έκανε ακόμη δύο αλλαγές στην 11άδα. Ωστόσο, η πρώτη αξιόλογη φάση του δευτέρου μέρους, ανήκει στους Αφρικανούς, όμως οι Μασέκο και Εμπατά (51 ) με διαδοχικά σουτ, απέτυχαν να σκοράρουν.

Τελικά το γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους της αναμέτρησης, ήλθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των Ασιατών, ο Μασέσκο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε ιδανικά για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Νότιας Αφρικής.

Οι Νοτιοκορεάτες προσπάθησαν να φθάσουν σ΄ένα γκολ που θα σήμαινε και πρόκριση στους «32», όμως δεν τα κατάφεραν και θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα σε άλλους ομίλους, για να μάθουν εάν θα συνεχίσουν (σ.σ. έχουν αρκετές πιθανότητες με τρεις βαθμούς) στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Διαιτητής: Φ. Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες : Μοντίμπα – Σουνγκ Τσο

Κόκκινες :

Συνθέσεις:

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάθα, Μασέκο (74 Ρέϊνερς), Μοφοκένγκ (80 Ανταμς), Άπολις (62` Μορέμι), Μακγκοπά.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Σεούνγκ- Γιου, Μπέομ – Λι, Μιν-Τζάε (65 Παρκ), Χιουκ - Λι, Σεόλ, Πάικ (46 Κιμ Γιν Γκιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ Λι (46 Κάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι - Τσαν (46 Χέουνγκ Μιν Σον), Χιόν-Τζου Οχ (74` Σουνγκ Τσο).

1ος Όμιλος

25/6 Μοντερέι Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

25/6 Μέξικο Σίτι Τσεχία – Μεξικό 0-3

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Μεξικό 6-0 9 — Φάση των «32»

Νότια Αφρική 2-3 4 — Φάση των «32»

Νότια Κορέα 2-3 3

Τσεχία 2-6 1

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