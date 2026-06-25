Τι είναι το σεισμικό ζεύγος που ισοπέδωσε τη Βενεζουέλα

Οι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης ήταν ένας επικίνδυνος συνδυασμός δύο δονήσεων, γνωστότερος ως σεισμικό ζεύγος, που ισοπέδωσε κτίρια στο Καράκας και προκάλεσε φόβους για την τύχη του πληθυσμού στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ έπληξε το Σαν Φελίπε, δυτικά του Καράκας. Δεδομένα από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία υποδηλώνουν ότι πρόσθεσε πίεση σε ένα άλλο κοντινό ρήγμα λίγο πάνω από 3 μίλια μακριά, προκαλώντας έναν μεγαλύτερο σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ 39 δευτερόλεπτα αργότερα. Ήταν σχετικά ρηχός σεισμός βάθους 6 μιλίων και έγινε αισθητός μέχρι τη βόρεια Βραζιλία.

«Αυτό ενδεχομένως να συνέβη επειδή η μετατόπιση του φλοιού της Γης στο πρώτο ρήγμα σεισμού αύξησε την πίεση στο ρήγμα πηγής του δεύτερου σεισμού», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Μαρκ Κουίγκλεϊ, καθηγητής σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία. «Η διέλευση των σεισμικών κυμάτων από τον πρώτο σεισμό θα μπορούσε να έχει ταρακουνήσει κοντινά ρήγματα που είναι ήδη επιρρεπή σε ρήξη».

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Είναι αυτοί οι σεισμοί ασυνήθιστοι;

Δεν είναι το πιο συνηθισμένο είδος σεισμών, αλλά συμβαίνουν και τείνουν να είναι καταστροφικοί.

Το 2023, ένας διπλός σεισμός έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, με τον πρώτο σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ και τον δεύτερο να φτάνει τα 7,6 Ρίχτερ εννέα ώρες αργότερα. Ο Τούρκος σεισμολόγος Σουλεϊμάν Ναλμπάντ ηγήθηκε μιας πρόσφατα δημοσιευμένης μελέτης που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πίεση ασκούνταν για πάνω από δύο αιώνες στο ρήγμα που ευθύνεται για τον αρχικό σεισμό. Όταν έσπασε, αποσυμφόρησε την πίεση σε ένα κοντινό ρήγμα, πυροδοτώντας γρήγορα τον δεύτερο σεισμό.

«Η ακολουθία ήταν μια σύνθετη διαδικασία που καθοδηγείται από έναν συνδυασμό μακροχρόνιας ιστορικής πίεσης και άμεσης μεταφοράς πίεσης», δήλωσε ο Ναλμπάντ.

Είναι η Βενεζουέλα ευάλωτη σε σεισμούς;

Η χώρα βρίσκεται σε ένα από τα πιο ενεργά τεκτονικά όρια στη Νότια Αμερική, όπου η πλάκα της Καραϊβικής ολισθαίνει ανατολικά κατά μήκος της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα ολίσθησης όπου οι δύο πλάκες ολισθαίνουν η μία πάνω στην άλλη οριζόντια, μερικές φορές τρίβονται και δημιουργούν πίεση πριν σπάσουν βίαια και μερικές φορές, όπως στο συμβάν της Τετάρτης, απελευθερώνοντας έναν άλλο σεισμό.

Αυτοί οι σεισμοί ολίσθησης μπορούν να συμβούν σε μικρότερα βάθη από τους σεισμούς υποβύθισης, όπου μια τεκτονική πλάκα πιέζεται κάτω από μια άλλη. Μερικοί από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς των τελευταίων ετών ήταν οι ολισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία και του σεισμού στην κεντρική Μιανμάρ πέρυσι.

🇻🇪#AHORA – Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Πόσο σοβαρές θα είναι οι ζημιές και οι απώλειες ζωών;

Πιθανότατα θα είναι σημαντικές. Τουλάχιστον 164 έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 1.000 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε την Πέμπτη η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Τουλάχιστον 10 κτίρια κατέρρευσαν στο Καράκας και πολλά άλλα στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, είπε.

Ο Κουίγκλεϊ, ο σεισμολόγος με έδρα την Αυστραλία, δήλωσε ότι είναι πιθανό να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και υγροποίηση σε όλη την περιοχή. Η περιοχή είναι ορεινή, ενώ το Καράκας είναι χτισμένο σε μια πεδιάδα όπου τα ιζήματα μπορούν να ενισχύσουν τα σεισμικά κύματα και να επιδεινώσουν τις ζημιές.

«Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτεία Λα Γκουάιρα βιώνει μια πραγματική τραγωδία και έχει γίνει ζώνη καταστροφής», δήλωσε η Ροντρίγκεζ.

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