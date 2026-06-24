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24.06.2026 12:25

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Πώς πέθανε η γιατρός μέσα σε πέντε ημέρες αφού γέννησε

24.06.2026 12:25
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«Είμαστε όλοι οι υγειονομικοί συγκλονισμένοι. Χάσαμε μία συνάδελφο 36 ετών, ένα εξαιρετικό, χαμογελαστό παιδί». Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφορικά με τον θάνατο της γιατρού στη Μυτιλήνη, μόλις πέντε ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η άτυχη γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος την περασμένη Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Το Σάββατο εμφάνισε υψηλό πυρετό, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς διαπίστωναν ότι η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική.

Την Τρίτη κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο η νεαρή γιατρός δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής.

«Αρχικά κάποιοι μίλησαν για ιατρικό λάθος, αλλά αυτό, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει», ανέφερε ακόμη ο κ. Γιαννακός, λέγοντας ότι έγιναν οι απαιτούμενες ιατρικές ενέργειες.

Συμπλήρωσε ότι «βεβαίως θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί χάσαμε ένα νέο κορίτσι και δεν θα πρέπει να μείνουν σκιές σε αυτή την τραγωδία».

Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα

Η απώλειά της έχει βυθίσει στη θλίψη φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα γυναίκα γεμάτη όνειρα, που συνδύαζε την επιστημονική της κατάρτιση με την ανθρωπιά και την αφοσίωση στους ανθρώπους που είχε αναλάβει να φροντίζει.

«Μέχρι και 6 μηνών έγκυος εξυπηρετούσε τους πολίτες στα ασθενοφόρα της Λέσβου.

Επιχειρούσε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και όταν υπήρχε ανάγκη και εξυπηρετούσε και τα έκτακτα περιστατικά παρά το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη της ήταν προχωρημένη.

Δεν βαρυγκώμησε ποτέ. Σήκωνε ανθρώπους 80 και 90 κιλά», λένε οι συναδελφοί της

«Και ο άντρας της ήταν γιατρός. Μάλιστα η κοπέλα έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου της Μυτιλήνης, εκεί δηλαδή που και η ίδια έχασε τη ζωή της», σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 13:52
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