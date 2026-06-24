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24.06.2026 12:20

Εκρηκτικά, όπλα και αρχαία σε σπίτια στην Κάλυμνο – Συνελήφθη 41χρονος (photos)

24.06.2026 12:20
kalymnos_arxaia_opla

Ποσότητα εκρηκτικών υλών, υλικών για παρασκευή δυναμίτιδας, πυροκροτητών, φυτιλιών, όπλων αλλά και αρχαίων αντικειμένων κατασχέθηκε στην Κάλυμνο, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, οι οποίοι συνέλαβαν χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, έναν 41χρονο Έλληνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 37χρονος επίσης Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, πραγματοποίησαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 20 κιλά εκρηκτικό πέτρωμα νιτρικού εστέρα, 20 κιλά και 260 γραμμάρια θραυσμάτων αλουμινίου για παρασκευή δυναμίτιδας, 5 κιλά και 132 γραμμάρια βαμβακοπυρίτιδας, 44 γραμμάρια πυρίτιδας, καθώς και 162 πυροκροτητές.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν βραδύκαυστο φυτίλι συνολικού μήκους 17 μέτρων και 62 εκατοστών, έξι φυτίλια με ενσωματωμένο σπίρτο, δύο κίτρινα φυτίλια, πέντε καπνογόνα, δύο φωτοβολίδες θαλάσσης και έξι κυνηγετικά όπλα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός δύο πήλινων αρχαίων αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002. Τα αντικείμενα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρονολογηθούν.

Ο 41χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 13:51
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