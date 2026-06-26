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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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26.06.2026 07:53

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

26.06.2026 07:53
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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ
22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ
23:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
19:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
02:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ
06:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ
04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ
20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:26
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