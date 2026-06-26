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26.06.2026 08:56

Νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό (video)

26.06.2026 08:56
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Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια την ώρα που κινούνταν στην Ιονία Οδό, στο ύψος Κεφαλοβρύσου, από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το agriniosite.gr ο οδηγός του φορτηγού που είχε τελικό προορισμό Ρουμανία, αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου.

Ωστόσο, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματία

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 10:00
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