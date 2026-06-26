Το camping κερδίζει έδαφος: Άνοδος 48% στις πωλήσεις εξοπλισμού και αυξημένη ζήτηση όλο τον χρόνο

Το camping παγιώνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς outdoor στην Ελλάδα, με τις πωλήσεις εξοπλισμού να καταγράφουν ισχυρή άνοδο τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον των καταναλωτών να επεκτείνεται πλέον πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Skroutz, οι βασικές κατηγορίες που συνθέτουν το «καλάθι» του camper – σκηνές, φουσκωτά στρώματα ύπνου, φορητά ψυγεία και προϊόντα φωτισμού – κατέγραψαν αύξηση 48% στις πωλήσεις και 62% στον κύκλο εργασιών την τριετία 2023-2025.

Η μεγαλύτερη κινητικότητα εξακολουθεί να καταγράφεται από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, με τον Ιούλιο να αποτελεί κάθε χρόνο τον μήνα αιχμής για τις αγορές εξοπλισμού, καθώς οι καταναλωτές προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το καλοκαίρι του 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με το 2023, ενώ το 2025 συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας επιπλέον αύξηση 6%.

Τα στοιχεία δείχνουν, ωστόσο, ότι η αγορά ωριμάζει. Ενώ οι πωλήσεις σκηνών αυξήθηκαν κατά 31% το 2024 και σταθεροποιήθηκαν το 2025, η περαιτέρω ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον συμπληρωματικό εξοπλισμό. Τα προϊόντα φωτισμού camping σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων το 2025 (+15%), ακολούθησαν τα φορητά ψυγεία (+14%) και τα φουσκωτά στρώματα ύπνου (+6%), στοιχείο που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές επενδύουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας διαμονής στη φύση.

Αυξητική είναι και η μέση αξία των παραγγελιών. Στα καλάθια που περιλαμβάνουν σκηνή, η μέση δαπάνη αυξήθηκε από 102 ευρώ το 2025 στα 113 ευρώ τον Ιούνιο του 2026. Αντίστοιχα, στα φουσκωτά στρώματα ύπνου διαμορφώθηκε στα 43 ευρώ από 40 ευρώ, ενώ στα προϊόντα φωτισμού camping ανήλθε στα 21 ευρώ από 20 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών δεν περιορίζεται πλέον στη θερινή περίοδο. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24% το 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ το 2026 συνέχισαν ανοδικά με νέα αύξηση 13%.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις ηλεκτρονικές αναζητήσεις. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι αναζητήσεις για τη λέξη «κάμπινγκ» στο Skroutz είχαν ήδη ξεπεράσει κατά 193% το σύνολο των αντίστοιχων αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική διεύρυνση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες στη φύση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τάση αυτή συνδέεται όχι μόνο με τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και με την αυξανόμενη δημοτικότητα δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία, η ορειβασία και τα μουσικά φεστιβάλ, που διατηρούν τη ζήτηση για outdoor εξοπλισμό σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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