Μέγαρα: Καρέ – καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του που παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

Σκηνές αναστάτωσης έλαβαν χώρα στην Πάχη Μεγάρων, όταν ανήλικος που βρισκόταν στη θάλασσα με σωσίβιο παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

Ο 14χρονος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, φτάνοντας κοντά σε βραχονησίδα, ενώ η μητέρα του έπεσε στο νερό και κολύμπησε μέχρι να βρεθεί δίπλα του.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δύο εθελοντών διασωστών που προσέγγισαν το σημείο με φουσκωτό σκάφος και διέσωσαν μητέρα και παιδί.

Ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης, ανέφερε στο STAR: «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό».

Ο 14χρονος, μαζί με τη μητέρα του ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στη διάσωσή τους.

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