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25.06.2026 22:05

Μέγαρα: Καρέ – καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του που παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

25.06.2026 22:05
megara

Σκηνές αναστάτωσης έλαβαν χώρα στην Πάχη Μεγάρων, όταν ανήλικος που βρισκόταν στη θάλασσα με σωσίβιο παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

Ο 14χρονος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, φτάνοντας κοντά σε βραχονησίδα, ενώ η μητέρα του έπεσε στο νερό και κολύμπησε μέχρι να βρεθεί δίπλα του.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δύο εθελοντών διασωστών που προσέγγισαν το σημείο με φουσκωτό σκάφος και διέσωσαν μητέρα και παιδί.

Ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης, ανέφερε στο STAR: «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό».

Ο 14χρονος, μαζί με τη μητέρα του ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στη διάσωσή τους.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 23:08
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Μέγαρα: Καρέ – καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του που παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

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