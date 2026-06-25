Μέγαρα: Καρέ – καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του που παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

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Σκηνές αναστάτωσης έλαβαν χώρα στην Πάχη Μεγάρων, όταν ανήλικος που βρισκόταν στη θάλασσα με σωσίβιο παρασύρθηκε από τα ρεύματα.
Ο 14χρονος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, φτάνοντας κοντά σε βραχονησίδα, ενώ η μητέρα του έπεσε στο νερό και κολύμπησε μέχρι να βρεθεί δίπλα του.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση δύο εθελοντών διασωστών που προσέγγισαν το σημείο με φουσκωτό σκάφος και διέσωσαν μητέρα και παιδί.
Ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης, ανέφερε στο STAR: «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό».
Ο 14χρονος, μαζί με τη μητέρα του ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στη διάσωσή τους.
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