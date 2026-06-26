Έκανε τον πόνο κοινωνική προσφορά: Η κυρία Χαριτίνη δώρισε ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ Πάτρας 

Συγκίνηση προκαλεί η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, που δώρισε ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ Πάτρας.

Η παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.

Η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου εξηγώντας τους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά αποκάλυψε ότι το 1992 έχασε τα δύο παιδιά της και τη νύφη της αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Αναρωτιόμουν αν μπορούσε να σωθεί ο γιος μου

«Τα παιδιά χάθηκαν σε πλαγιομετωπική, που οφειλόταν σε ολισθηρό οδόστρωμα, λίγο έξω από την Κόρινθο. Όλα αυτά τα χρόνια αναρωτιόμουν μήπως σωζόταν τουλάχιστον ο γιος μου, ο οποίος δεν έφυγε ακαριαία, αν πήγαιναν λίγο πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα. Αυτές οι σκέψεις με οδήγησαν στην απόφασή μου για τη συγκεκριμένη δωρεά», εξομολογήθηκε.

Με το πέρασμα του χρόνου η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου έκανε τον πόνο κοινωνική προσφορά. «Το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Υποσχέθηκαν όταν θα μπορέσω να ρευστοποιήσω την προίκα μου, να αφιερώσω τα χρήματα σε αυτό σκοπό. Να σώζει ζωές. Είμαι ευχαριστημένη γιατί όλοι βλέπουν ότι είναι μία καλή μονάδα και θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Μακάρι να προσφέρει τη ζωή πριν φύγει», πρόσθεσε.

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