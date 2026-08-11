Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή

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Σε ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων καταδίκασε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρους γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας.

Παράλληλα το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση της Εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως ο τραγουδιστής βρισκόταν σε οικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, με σκοπό να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά την παραμονή του στον χώρο αυτό, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν οι δύο νεαροί μετέβησαν στο σημείο, η κατάσταση οδηγήθηκε σε ένταση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα για να τους καταβάλει το αντίτιμο. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο φερόμενους δράστες να του επιτίθενται με μαχαίρι, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στην οικία, αντιλαμβανόμενη την ένταση που είχε δημιουργηθεί, πανικοβλήθηκε και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο νεαρούς και να τους συλλάβουν.

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