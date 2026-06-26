Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το τρίτο πρόσωπο που «δείχνει» ο 65χρονος Ιταλός και το DNA στο όπλο που περιπλέκει το μυστήριο (Videos)

Το θρίλερ γύρω από τη διπλή δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου συνεχίζεται, με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως» να δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα, παρά να δίνουν απαντήσεις. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σχετικά με όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου. Τα δύο θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι, έχοντας δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος έφερε και τραύμα από σφαίρα φλόμπερ.

Ο κατηγορούμενος ήταν το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στη μονοκατοικία την ώρα του εγκλήματος. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι κοιμόταν στο σαλόνι και όχι στο υπνοδωμάτιο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, επιμένοντας πως δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί γενετικό του υλικό ούτε στο μαχαίρι, ούτε στο φλόμπερ που χρησιμοποιήθηκαν στις δολοφονίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, στη σκανδάλη του φλόμπερ βρέθηκε DNA της 54χρονης, εύρημα που προσθέτει νέα δεδομένα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τόπος του εγκλήματος καθαρίστηκε σχολαστικά από τον 65χρονο, ενώ εκείνος επιμένει στην εκδοχή ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, υποστηρίζοντας πως η 54χρονη πυροβόλησε τον 26χρονο και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή της.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι παρέμεινε ανενεργό τις ώρες που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν, έως τις 11:00 το πρωί εκείνης της ημέρας. Παράλληλα, ερευνώνται και οι αναφορές του ότι, λόγω προβλήματος υγείας, άλλαξε και έπλυνε τα ρούχα του εκείνο το βράδυ. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν τα συγκεκριμένα ρούχα, παρά μόνο το εσώρουχο που φορούσε, πάνω στο οποίο δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος ή DNA των θυμάτων.

Ο ίδιος έχει καταθέσει ακόμη ότι, όταν αντίκρισε τις σορούς, τηλεφώνησε αμέσως σε φίλο και γείτονά του για να μεταβεί στο σπίτι. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος προσήλθε σήμερα, Παρασκευή 26/6, για συμπληρωματική κατάθεση, έχει επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό. Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές θεωρούν πως δεν σχετίζεται με το διπλό έγκλημα, καθώς, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει και ο ίδιος, βρισκόταν εκείνο το πρωί στο Αίγιο για εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο.

Ο φίλος του 65χρονου έχει ήδη περιγράψει στους αστυνομικούς όσα αντίκρισε μέσα στο σπίτι, ενώ οι έρευνες εξαρχής απέκλεισαν την παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Live News, ο Ιταλός ζήτησε να ληφθούν αποτυπώματα και δείγμα DNA από τον φίλο του.

Στο «μικροσκόπιο» οι «έξυπνες» συσκευές του σπιτιού

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν πλέον οι αστυνομικοί και στη ρομποτική σκούπα που υπήρχε στην κατοικία, εξετάζοντας αν ενεργοποιήθηκε μετά τη δολοφονία είτε χειροκίνητα, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, με σκοπό τον καθαρισμό του χώρου.

«Πάμε καταρχάς στο 2021, υπόθεση Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Γλυκών Νερών. Υπάρχει αναφορά ότι ο κατηγορούμενος τότε είχε πει ότι “ήμουν ακινητοποιημένος από το δέσιμο των δραστών”. Ωστόσο, από μία έξυπνη συσκευή, από το smartwatch, ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν έτσι. ο κατηγορούμενος έκανε βήματα μέσα στο σπίτι. Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται και τώρα από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση στο Αίγιο.

Δηλαδή, οι Αρχές εξετάζουν έξυπνες συσκευές του σπιτιού και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη ρομποτική σκούπα, που είχε αγοράσει το ζευγάρι εδώ και μήνες, προκειμένου να δουν αν έχει ενεργοποιηθεί με κάποιον τρόπο χειροκίνητο ή μέσω κινητού, με σκοπό να καθαρίσει τον χώρο τις κρίσιμες ώρες.

Είναι μία μέθοδος που εφαρμόζουν οι αρμόδιοι των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Κοιτάζουν αν κάποιες από τις έξυπνες συσκευές, τύπου smartwatch ή οτιδήποτε άλλο, ή smartphone, έχουν ενεργοποιηθεί ή παρουσιάζουν σχετική κινητικότητα τις κρίσιμες στιγμές. Αυτό γίνεται και τώρα και δεν το λέμε μόνο γιατί βρέθηκε μία ρομποτική σκούπα, είναι πραγματικά έντονο το ενδιαφέρον των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., των αρμόδιων στελεχών των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για την ανάλυση της συγκεκριμένης ρομποτικής σκούπας, αν βγει κάτι που να δείχνει την ενεργοποίησή της το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ένα ανατρεπτικό στοιχείο, είναι μία νέα διάσταση ερευνών γενικότερα σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και βεβαίως, αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο, θα είναι από τις σπανιότατες περιπτώσεις και παγκοσμίως που πλέον θα έχουμε και αυτή, αυτού του είδους τη διερεύνηση και αυτού του είδους την επαλήθευση ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στους λόγους που ο 26χρονος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, καθώς και στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί ψυχικών ζητημάτων μέσα στην οικογένεια.

Από την πλευρά τους, ο 65χρονος και οι συνήγοροί του απορρίπτουν κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν έβλαψε τη σύντροφό του και τον γιο της, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια στεκόταν στο πλευρό τους. Παράλληλα, διαψεύδουν ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Παρά τους ισχυρισμούς του, ο Ιταλός εξακολουθεί να αποτελεί για τις Αρχές τον βασικό ύποπτο της διπλής δολοφονίας. Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται νέα ευρήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της έρευνας.

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