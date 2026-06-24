Θρίλερ στο Αίγιο: Το άγνωστο DNA στο όπλο και τα σκοτεινά σημεία στο διπλό φονικό μητέρας και γιου

Για υπόθεση που απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς κάνουν λόγο αστυνομικές πηγές σχετικά με τη διπλή δολοφονία της 50χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή και γεμάτη κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνεχίζει να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα της υπόθεσης εμφανίζεται πιο σύνθετη απ’ ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, τόσο ως προς την εξιχνίαση, όσο και ως προς την αποσαφήνιση των συνθηκών.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του Ιταλού στα πειστήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχεδόν ολοκληρωμένη έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εντοπίζει ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου σε κανένα από τα κατασχεθέντα πειστήρια που εξετάστηκαν.

Την ίδια στιγμή, στα νύχια της 50χρονης μητέρας ανιχνεύθηκε αποκλειστικά DNA του γιου της, ενώ στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τον πυροβολισμό του 26χρονου βρέθηκαν ίχνη DNA της ίδιας, του γιου της, καθώς και ενός τρίτου, άγνωστου προσώπου, το οποίο δεν ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο Ιταλό.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε άλλους χώρους της κατοικίας, παρά μόνο στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Καθώς δεν εντοπίζεται σύνδεση του 65χρονου συλληφθέντα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το ενδιαφέρον των Αρχών παραμένει στραμμένο στο πώς ακριβώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στον χώρο όπου κοιμόταν ο 26χρονος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και ο λόγος της παρουσίας του 26χρονου στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου, σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ύπαρξης ψυχικών ζητημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον. Το ερώτημα που εξετάζεται είναι αν επρόκειτο για μια συνηθισμένη επίσκεψη ή για μια παρουσία που συνδέεται με κάποια κρίσιμη εξέλιξη γύρω από τη μητέρα του.

Οι καταθέσεις από πρόσωπα του στενού κύκλου του 26χρονου, μαζί με την ανάλυση του συνόλου των πειστηρίων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εκτίμηση της υπόθεσης.

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