Εκστρατεία για να σωθεί 16χρονος που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση 

Εκστρατεία βοήθειας υπέρ ενός 16χρονου, του Λάμπρου, που πρέπει επειγόντως να υποβληθεί σε κρίσιμο χειρουργείο καρδιολογικής φύσης, διοργανώνει η Πράξη Αγάπης.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, o Λάμπρος, παιδί Αγρινιωτών που κατοικούν στη Χαλκίδα, διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μία σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, που συνίσταται στην ανώμαλη διάπλαση της τριγλώχινας βαλβίδας. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Λάμπρος παρακολουθείται στενά από καρδιολόγους, ωστόσο η πάθησή του έχει πλέον επιδεινωθεί δραματικά.

Photo: sinidisi.gr

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο 16χρονος πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Ωστόσο, το κόστος της επέμβασης, των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του, ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, που απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.

Όπως σημειώνει η Πράξη Αγάπης, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με ένα μικρό ποσό δείχνοντας έμπρακτα την ανθρωπιά μας (πατήστε ΕΔΩ για δωρεά).

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