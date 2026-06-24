search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 20:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 19:29

Εκστρατεία για να σωθεί 16χρονος που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση 

24.06.2026 19:29
16xronos xeirourgeio – new
Photo: sinidisi.gr

Εκστρατεία βοήθειας υπέρ ενός 16χρονου, του Λάμπρου, που πρέπει επειγόντως να υποβληθεί σε κρίσιμο χειρουργείο καρδιολογικής φύσης, διοργανώνει η Πράξη Αγάπης.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, o Λάμπρος, παιδί Αγρινιωτών που κατοικούν στη Χαλκίδα, διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μία σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, που συνίσταται στην ανώμαλη διάπλαση της τριγλώχινας βαλβίδας. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Λάμπρος παρακολουθείται στενά από καρδιολόγους, ωστόσο η πάθησή του έχει πλέον επιδεινωθεί δραματικά.

Photo: sinidisi.gr

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο 16χρονος πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Ωστόσο, το κόστος της επέμβασης, των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του, ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, που απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.

Όπως σημειώνει η Πράξη Αγάπης, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με ένα μικρό ποσό δείχνοντας έμπρακτα την ανθρωπιά μας (πατήστε ΕΔΩ για δωρεά).

Διαβάστε επίσης:

Επιλέχθηκαν οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς από τον Άρειο Πάγο

Ρευματοκλοπές: Το πλούσιο «πελατολόγιο» του κυκλώματος – VIP εστιατόρια, εταιρείες και ξενοδοχεία στην ογκώδη δικογραφία

Βαρύ πένθος στη Λέσβο για τον θάνατο της 36χρονης Μάγδας: «Μου έσωσε τη ζωή»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση πειθούς από Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου που θεωρούν «χαλαρή» τη συμφωνία με το Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ με Τεχεράνη για την τελική μορφή της

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα», λέει η 43χρονη που έβαλε δύο φωτιές (Video)

afroditi-latinopoulou-bg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου κινείται νομικά κατά του Παϊτέρη: «Χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου»

atlantic-kathetos-diadromos
BUSINESS

ATLANTIC SEE LNG: Ενισχύει τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο με νέες συμφωνίες

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κω: 18χρονη από την Ολλανδία εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 20:34
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση πειθούς από Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου που θεωρούν «χαλαρή» τη συμφωνία με το Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ με Τεχεράνη για την τελική μορφή της

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα», λέει η 43χρονη που έβαλε δύο φωτιές (Video)

afroditi-latinopoulou-bg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου κινείται νομικά κατά του Παϊτέρη: «Χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου»

1 / 3