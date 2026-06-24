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24.06.2026 19:01

Βαρύ πένθος στη Λέσβο για τον θάνατο της 36χρονης Μάγδας: «Μου έσωσε τη ζωή»

24.06.2026 19:01
Magda

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Λέσβο για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού Μάγδας Πασβούρη από επιπλοκές που προέκυψαν μετά τον τοκετό. 

Η 36χρονη Μάγδα ήταν στην πρώτη γραμμή του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Πρώην ασθενείς τη μιλούν για μία άψογη επαγγελματία, με ταπεινώτητα και ανθρωπισμό

«Είχα κάποιες ενοχλήσεις αλλά… δεν ένιωσα κάτι. Μου έκανε εξετάσεις η Μάγδα, καρδιογραφήματα. Δεν μου έβρισκαν κάτι και μάλιστα εκείνη την εποχή και η κόρη μου έκανε την πρακτική της εκεί, ως νοσηλεύτρια. Εγώ θεώρησα ότι “Όλα καλά, όλα εντάξει, αφού δεν βρίσκουν τίποτα, φεύγω», είπε ασθενής που είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο Μυτιλήνης για εξετάσεις ρουτίνας. 

«Για καλή μου τύχη, στις εξετάσεις αίματος, είχε δώσει και για να μου κάνουν εξέταση τροπονίνη. Το ένζυμο της καρδιάς, για να δουν αν είναι αυξημένο ή όχι. Χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Εκείνη από μόνη της δηλαδή πήρε την πρωτοβουλία να μου κάνει εξέταση τροπονίνης. Το οποίο ήταν αυξημένο στο αίμα μου, με αποτέλεσμα να με κρατήσουν μέσα. Και να αποδειχθεί ότι τελικά όντως, είχα φραγμένη αρτηρία. Γιατί μετά μου βάλανε stent», πρόσθεσε. 

Ο ίδιος επεσήμανε ότι την ευχαρίστησε που του έσωσε με ζωή και εκείνη του χαμογέλασε με ταπεινότητα. «Αλλά, μετά, όταν βγήκε από το νοσοκομείο, πήγα τη βρήκα πάνω στα Επείγοντα και την ευχαρίστησα. Και μάλιστα όχι μία. Δύο, τρεις φορές πήγα και τη βρήκα κιόλας. Δεν το συζητάμε. Γιατί… αν έφευγα εκείνη την ώρα από το νοσοκομείο, για Χ λόγους, μπορούσε να επέλθει το μοιραίο. Φανταστείτε καθόμουνα έξω από τα Επείγοντα και έκανα τσιγάρο. Δεν ένιωθα κάτι. “Ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή” της είπα. Από τη πρώτη φορά, όταν πήγα στα Επείγοντα της το’ πα. Εκείνη, με κοίταξε και χαμογέλασε, τίποτα άλλ δεν μου’ πε η Μάγδα τότε».

«Φως» στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Το Σάββατο, μία ημέρα με τη γέννηση του παιδιού της, η Μάγδας εμφάνισε υψηλό πυρετό. Η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική. Τελικά, την Τρίτη (23/6) κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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