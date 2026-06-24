Αυτοί είναι οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που επιλέχθηκαν από τον Άρειο Πάγο

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης, με αναπληρωματική την συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και την Μαρία Ρηγοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρειος Πάγος προχώρησε στην επιλογή νέων επιπλέον Ευρωπαίων Εισαγγελέων μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι να ενισχυθεί το ελληνικό κλιμάκιο των ευρωεισαγγελέων.

Απέρριψε την προσφυγή Κοβέσι για πενταετή θητεία για τους Ελληνες ευρωεισαγγελείς

Ωστόσο, νωρίτερα, η προσφυγή της Λάουρας Κοβέσι αναφορικά με την παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, απορρίφθηκε ως «απαράδεκτη» από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε καταθέσει προσφυγή κατά της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), με την οποία ανανεώθηκε η θητεία της Πόπης Παπανδρέου, του Διονύσιου Μουζάκη και της Χαρίκλειας Θάνου για δύο έτη και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Από την ελληνική πλευρά είχε τονιστεί πως αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας είναι το ΑΔΣ, το οποίο τελικά αποφάσισε ομόφωνα ότι οι τρεις Εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται, μεταξύ αυτών και εκείνες που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως βάσει της εθνικής νομοθεσίας για ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπεται ότι μόνοι οι ίδιοι μπορούν να προσφεύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Γι’ αυτό το λόγο τα μέλη της Διοικητικής Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου κατά πλειοψηφία έκριναν ως «μη παραδεκτή» την προσφυγή της Λάουρας Κοβέσι, ότι δηλαδή δεν είχε καν το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών εισαγγελέων.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο Σπύρο Βλαχόπουλο.

Στη νομική επιχειρηματολογία της πλευράς Κοβέσι έγινε αναφορά στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο Λουξεμβούργο, ενώ τονίστηκε πως δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η μειοψηφία της Διοικητικής Ολομέλειας συντάχθηκε με την άποψη που εξέφρασε ο κ.Βλαχόπουλος, ότι προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

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