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24.06.2026 18:45

Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

24.06.2026 18:45
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Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομένο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.00 και δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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