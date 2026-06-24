Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

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Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομένο Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.00 και δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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