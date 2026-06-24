Άρειος Πάγος: Απέρριψε την προσφυγή Κοβέσι για πενταετή θητεία για τους Ελληνες ευρωεισαγγελείς

Ως «απαράδεκτη» απορρίφθηκε από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρας Κοβέσι αναφορικά με την παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε καταθέσει προσφυγή κατά της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), με την οποία ανανεώθηκε η θητεία της Πόπης Παπανδρέου, του Διονύσιου Μουζάκη και της Χαρίκλειας Θάνου για δύο έτη και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Από την ελληνική πλευρά είχε τονιστεί πως αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας είναι το ΑΔΣ, το οποίο τελικά αποφάσισε ομόφωνα ότι οι τρεις Εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται, μεταξύ αυτών και εκείνες που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προσφυγή απορρίφθηκε με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως βάσει της εθνικής νομοθεσίας για ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπεται ότι μόνοι οι ίδιοι μπορούν να προσφεύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Γι’ αυτό το λόγο τα μέλη της Διοικητικής Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου κατά πλειοψηφία έκριναν ως «μη παραδεκτή» την προσφυγή της Λάουρας Κοβέσι, ότι δηλαδή δεν είχε καν το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών εισαγγελέων.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο Σπύρο Βλαχόπουλο.

Στη νομική επιχειρηματολογία της πλευράς Κοβέσι έγινε αναφορά στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο Λουξεμβούργο, ενώ τονίστηκε πως δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η μειοψηφία της Διοικητικής Ολομέλειας συντάχθηκε με την άποψη που εξέφρασε ο κ.Βλαχόπουλος, ότι προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τρεις νέοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς

Σήμερα αναμένεται να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση τριών νέων Εισαγγελέων που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι, στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα υπηρετούν συνολικά 13 εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι υποψήφιοι είναι περί τους 20. «Φαβορί» θεωρούνται ο Δημήτρης Ζημιανίτης που είχε διατελέσει και στην Ευρωπαϊκη Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο όπως και η Ολυμπία Κλειτσάκη.

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