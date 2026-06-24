Σοκ στο Αγρίνιο: Έστειλε τη μητέρα του στο νοσοκομείο και απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε χωριό του Αγρινίου, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του agriniosite.gr, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 49χρονη μητέρα του, τραυματίζοντάς την με ένα ξύλο κατά τη διάρκεια έντονου οικογενειακού επεισοδίου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του καβγά, φέρεται να απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να παραβίασε και περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη.
Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση περιοριστικών μέτρων.
Η μητέρα του δράστη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και αφού τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.
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