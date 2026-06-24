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24.06.2026 20:16

Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα», λέει η 43χρονη που έβαλε δύο φωτιές (Video)

24.06.2026 20:16
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Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24/6, η 43χρονη που συνελήφθη για τις δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης στην Κερατέα. Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη στην πρώτη της κατάθεση αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τα περιστατικά, δηλώνοντας άγνοια για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη σε διερχόμενα δίκυκλα.

Η στάση της, ωστόσο, άλλαξε όταν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) τής παρουσίασαν τα ευρήματα της έρευνας, με αποτέλεσμα να ομολογήσει.

«Όλα έγιναν όταν με νευρίασαν τα παιδιά μου. Όλη μέρα φωνάζουν, είχα θολώσει», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις ενέργειές της.

Δύο φωτιές μέσα σε λίγα λεπτά

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών έδειξε ότι η 43χρονη προκάλεσε σκόπιμα δύο εστίες φωτιάς σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας, στις 11:05 και στις 11:24 το πρωί της Τρίτης.

Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα μετά την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η γρήγορη διερεύνηση των περιστατικών οδήγησε στην ταυτοποίηση της δράστιδας.

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, και ακολούθησε η σχηματισμός δικογραφίας για εμπρησμό από πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζεται ότι όλα τα περιστατικά εμπρησμού διερευνώνται εξονυχιστικά με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνικού και ανακριτικού μέσου. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η 43χρονη αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή την Παρασκευή, 26/6, προκειμένου να απολογηθεί.

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