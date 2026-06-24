Προσφυγικά: Να διακοπεί η σύμβαση υλοποίησης της Περιφέρειας Αττικής και να ανασταλεί η απεργία πείνας του Χαντζή, ζητά ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

Μέσα από έντονη αντιπαράθεση και πολλές αντεγκλήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε σήμερα και νέο ψήφισμα για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο τέθηκε σε ψηφοφορία με πρωτοβουλία του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Με το ψήφισμα αυτό ο Δήμος Αθηναίων καλεί σε διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας, ενώ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς υπέρ τάχθηκαν οι παρατάξεις «Αθήνα Τώρα» και «Ανοιχτή Πόλη», κατά οι παρατάξεις «Αθήνα Ψηλά» και «Η Αθήνα ΜΑΣ», ενώ η «Λαϊκή Συσπείρωση», η «Ανατρεπτική Συμμαχία» και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Τεντόμας, δήλωσαν αποχή.

Το ψήφισμα αναφέρει:

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις 20 Απριλίου -με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου- να αναλάβουν η Περιφέρεια και η κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών. Με στόχο να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σημερινούς διαμένοντες σε αυτά.

Σήμερα η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική μιας και η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν πρέπει να υπάρξει, το 2026, νεκρός από απεργία πείνας στη χώρα. Εδώ δεν χρειάζονται αφορισμοί, ούτε και κινήσεις μικροκομματικής εκμετάλλευσης.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Τονίζουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κοινότητας και παίρνει διαστάσεις διευρυμένης αντίδρασης. Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Δεν έχουν θέση λογικές επίδειξης δύναμης και σε καμία περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών, που θα μας βρει αντίθετους.

Υπάρχουν εκατοντάδες ευάλωτοι άνθρωποι που ζουν σήμερα στα Προσφυγικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και φροντίδα από την πολιτεία και όχι να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο. Υπάρχει τεχνικός τρόπος και με διάθεση συνεννόησης να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση με ελεγχόμενες μετακινήσεις των κατοίκων μέσα στη γειτονιά.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά και πάλι από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και την κοινότητα των Προσφυγικών, να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Δεν επιτρέπεται καμία αδιαλλαξία αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Καλούμε σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των Προσφυγικών.

Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Η διαβούλευση στη βάση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας μπορεί να διασφαλίσει τις μέγιστες κοινωνικές συναινέσεις.

Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή».

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