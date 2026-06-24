Τραγωδία στην Κω: 18χρονη από την Ολλανδία εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

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Νεκρή εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της στην πόλη της Κω 18χρονη Ολλανδή.
Την κοπέλα εντόπισε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου η 18χρονη, συγκάτοικός της, που είναι επίσης από την Ολλανδία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24, η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 18χρονης.
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