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24.06.2026 19:36

Τραγωδία στην Κω: 18χρονη από την Ολλανδία εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

24.06.2026 19:36
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φωτογραφία αρχείου

Νεκρή εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της στην πόλη της Κω 18χρονη Ολλανδή.

Την κοπέλα εντόπισε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου η 18χρονη, συγκάτοικός της, που είναι επίσης από την Ολλανδία.  Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24, η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 18χρονης.

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