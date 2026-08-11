Τα έξι βιβλία που άλλαξαν τη ζωή του Barack Obama

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Ο Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο podcast με επίκεντρο τα βιβλία που «έχουν επηρεάσει βαθιά την κοσμοθεωρία του και την κοινωνία μας», ξεχωρίζοντας έργα όπως το «Song of Solomon» της Τόνι Μόρισον (Toni Morrison) και το «Tinker Tailor Soldier Spy» του Τζον λε Καρέ (John le Carré).

Το podcast, με τίτλο «A Great Book with Barack Obama» («Ένα σπουδαίο βιβλίο με τον Μπάρακ Ομπάμα»), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη πλατφόρμα Audible στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδέχεται έναν καλεσμένο σε κάθε ένα από τα έξι επεισόδια, τα οποία θα είναι σε παραγωγή της Amazon σε συνεργασία με την Higher Ground των Ομπάμα, για να συζητήσουν έναν από τους τίτλους που ξεχώρισε.

«Τα σπουδαία βιβλία με βοηθούσαν πάντα να καταλάβω ποιος είμαι και τι πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ομπάμα.

«Τα έξι βιβλία που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά με έχουν συντροφεύσει σε όλη μου τη ζωή και το καθένα έχει κάτι να μας διδάξει για την ανθρώπινη εμπειρία», πρόσθεσε.

Πέρα από τα έργα των Μόρισον και λε Καρέ, ο Ομπάμα έχει επιλέξει το «The Fire Next Time» του Τζέιμς Μπόλντουιν (James Baldwin), το «All the Pretty Horses» του Κόρμακ ΜακΚάρθι (Cormac McCarthy), το «Gilead» της Μαριλίν Ρόμπινσον (Marilynne Robinson) και το «All the King’s Men» του Ρόμπερτ Πεν Ουόρεν (Robert Penn Warren).

«Για αυτό το podcast, προσκάλεσα μερικούς φίλους να εξερευνήσουμε γιατί τα βιβλία μας αγγίζουν, πώς μπορούν να διαμορφώσουν την κατανόηση που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους και γιατί η λογοτεχνία είναι πιο σημαντική τώρα από ποτέ», συνέχισε ο Ομπάμα, συμπληρώνοντας: «Ελπίζω οι ακροατές να εμπνευστούν ώστε να ανακαλύψουν ή να ξαναδιαβάσουν βιβλία που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο».

Σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια, ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται δημόσια τα αγαπημένα του βιβλία δημοσιεύοντας λίστες με τις καλοκαιρινές αναγνωστικές του επιλογές αλλά και ανασκοπήσεις στο τέλος κάθε έτους. Η λίστα αυτού του καλοκαιριού την οποία αποκάλυψε στα τέλη Ιουλίου, περιλαμβάνει το «Kin» της Ταγιάρι Τζόουνς (Tayari Jones), το «Vigil» του Τζορτζ Σόντερς (George Saunders), το «The Things We Never Say» της Ελίζαμπεθ Στράουτ (Elizabeth Strout), το «Transcription» του Μπεν Λέρνερ (Ben Lerner) και το «Cool Machine» του Κόλσον Γουάιτχεντ (Colson Whitehead).

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