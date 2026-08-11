Μύκονος: Ναρκωτικά αξίας πάνω από 120.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη

Takeaways by to pontiki AI Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβε δύο άνδρες μετά από επιχείρηση στις περιοχές Πετεινάρος και Άγιος Σώστης τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης κρυμμένες σε κατοικία και σε μοτοσικλέτα ενός εκ των συλληφθέντων.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης 21.800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και εξοπλισμός που σχετίζεται με τη συσκευασία και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών θα μπορούσε να αποφέρει παράνομο όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των ουσιών και η πιθανή σύνδεση των συλληφθέντων με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών.

Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και επεκτάθηκε τόσο σε κατοικία στον Άγιο Σώστη όσο και σε μοτοσικλέτα ενός εκ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε θα μπορούσε να αποφέρει παράνομο όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Πώς έγινε η επιχείρηση στη Μύκονο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου στην περιοχή Πετεινάρος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα του.

Ακολούθησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα σε κατοικία στον Άγιο Σώστη, όπου ο άνδρας διέμενε προσωρινά μαζί με ακόμη ένα άτομο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Κάνναβη, κοκαΐνη και ροζ κοκαΐνη στο σπίτι

Κατά την έρευνα στην κατοικία εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με δραστηριότητα διακίνησης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 500 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου», σε τέσσερις συσκευασίες,

4 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε έξι συσκευασίες,

161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 33 συσκευασίες,

66,6 γραμμάρια κοκαΐνης σε 59 «φιξάκια»,

78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 συσκευασίες.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σακουλάκια τύπου zip, διάφανη μεμβράνη και άλλα υλικά συσκευασίας.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν επίσης 21.800 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν.

Κρυμμένα ναρκωτικά και στη μοτοσικλέτα

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στη μοτοσικλέτα που ανήκει σε έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν εμφανές, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν:

50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες,

3,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες.

Άνω των 120.000 ευρώ η εκτιμώμενη αξία

Με βάση τις τιμές που εκτιμάται ότι ισχύουν για την παράνομη πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, να αποφέρει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση των ναρκωτικών και να διαπιστωθεί αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης στη Μύκονο.

Διαβάστε επίσης:

Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή

Πάτρα: Εκτός κινδύνου το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Αναμένεται η μαγνητική (video)

Άγιος Δημήτριος: Πνευμονικό οίδημα «δείχνουν» οι πρώτες εξετάσεις του νεκρού αστυνομικού – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή (Video)