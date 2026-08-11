Μύκονος: Ναρκωτικά αξίας πάνω από 120.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών.
Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και επεκτάθηκε τόσο σε κατοικία στον Άγιο Σώστη όσο και σε μοτοσικλέτα ενός εκ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε θα μπορούσε να αποφέρει παράνομο όφελος άνω των 120.000 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου στην περιοχή Πετεινάρος.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα του.
Ακολούθησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα σε κατοικία στον Άγιο Σώστη, όπου ο άνδρας διέμενε προσωρινά μαζί με ακόμη ένα άτομο, το οποίο επίσης συνελήφθη.
Κατά την έρευνα στην κατοικία εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με δραστηριότητα διακίνησης.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σακουλάκια τύπου zip, διάφανη μεμβράνη και άλλα υλικά συσκευασίας.
Στο σπίτι εντοπίστηκαν επίσης 21.800 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στη μοτοσικλέτα που ανήκει σε έναν από τους δύο συλληφθέντες.
Σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν εμφανές, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.
Κατασχέθηκαν:
Με βάση τις τιμές που εκτιμάται ότι ισχύουν για την παράνομη πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, να αποφέρει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση των ναρκωτικών και να διαπιστωθεί αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης στη Μύκονο.
Διαβάστε επίσης:
Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή
Πάτρα: Εκτός κινδύνου το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Αναμένεται η μαγνητική (video)
Άγιος Δημήτριος: Πνευμονικό οίδημα «δείχνουν» οι πρώτες εξετάσεις του νεκρού αστυνομικού – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.