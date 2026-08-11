Κυψέλη: Ζήτημα στατικότητας κτιρίων θέτει πόρισμα ανεξάρτητου μηχανικού

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Θέμα στατικότητας ορισμένων κτιρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού, που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής, μετά τις ρωγμές που εντοπίστηκαν σε ορισμένες πολυκατοικίες.

Στην περιοχή αυτή την περίοδο γίνονται αυτοψίες από πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, καθώς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων έλαβε ομόφωνη απόφαση στήριξης στα αιτήματα των κατοικών, καλύπτοντας το κόστος για τον έλεγχο των κτιρίων από δύο ειδικούς εμπειρογνώμονες και ζητώντας ταυτόχρονα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβουν στις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης, πολλοί κάτοικοι έχουν αφήσει τα σπίτια τους αναμένοντας τα πορίσματα και τις εργασίες αποκατάστασης που ζητούν να αναλάβουν οι εταιρείες που εμπλέκονται στις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, αίτημα που στηρίζει και ο δήμος Αθηναίων.

Σημειώνεται, δε, ότι έκθεση πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι, από αυτοψία σε διπλοκατοικία της Κυψέλης εντοπίζει προβλήματα στη στατική επάρκεια κτιρίου καθώς και ότι το συγκεκριμένο και όμορα κτίρια έχουν μετακινηθεί. Αναλυτικά η έκθεση, που δημοσιεύει το OPEN, αναφέρει:

1) Εκτεταμένες ρηγματώσεις στο δάπεδο του Ισογείου καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο (ακάλυπτος του οικοπέδου) Επίσης παρατηρούνται ρηγματώσεις και στην κλίμακα επικοινωνίας του ισογείου με τον ακάλυπτο καθώς και του ακαλύπτου με το υπόγειο του κτιρίου.

2) Δημιουργία κατακόρυφου αρμού με τα όμορα κτίρια που δείχνει σχετική μετακίνηση μεταξύ του κτιρίου και των όμορων κτιρίων.

3) Εκτεταμένες ρηγματώσεις των τοίχων σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία στο Ισόγειο.

4) Ρωγμές σε υποστυλώματα στον Α ́ και Β ́ όροφο καθώς και στο υπόγειο του κτιρίου

5) Δυσλειτουργία κουφωμάτων (πόρτες).

Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι «οι βλάβες που έχει υποστεί το κτίριο αφορά μη φέροντα αλλά και φέροντα στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κτίριο να μην κρίνεται στατικά επαρκές για να αντέξει τα φορτία της κατασκευής για τα οποία έχει σχεδιαστεί. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μελέτη ενίσχυσης και επισκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψιν και τα στοιχεία των καθιζήσεων που έχουν συντελεστεί καθώς και τυχόν επιπλέον μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω καθιζήσεων».

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, επισήμανε ότι δεν υπάρχει εντολή για άμεση εκκένωση αλλά οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν. Κατήγγειλε ακόμα ότι οι περισσότερες ρωγμές έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες, παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιριών «Ελληνικό Μετρό» και «Άβαξ» πως το φαινόμενο έχει σταματήσει λόγω της παύσης των εργασιών για το άνοιγμα της γραμμής 4. Κατήγγειλε ακόμα ότι οι δύο εταιρίες αρνούνταν από την αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων και δεν έχουν ακόμα δώσει όλα τα στοιχεία για να δουν οι κάτοικοι τις καθιζήσεις, τις μετρήσεις, τις κλίσεις του κτιρίου.

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