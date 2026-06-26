Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000€ στην 60χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της – Προσφυγή ετοιμάζει η υπεράσπιση

Διοικητική πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμο σκύλο στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η απόφαση εκδόθηκε από τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με την πλευρά της κατηγορούμενης να προαναγγέλλει την κατάθεση έγγραφων αντιρρήσεων και, στη συνέχεια, προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Τι είχε υποστηρίξει η 60χρονη

Το περιστατικό αφορά στη μικρόσωμη σκυλίτσα «Σίσσυ», η οποία ζούσε για χρόνια στην περιοχή και είχε τη φροντίδα κατοίκων της γειτονιάς.

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας από την αστυνομία, η 60χρονη φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν.

Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι είδε το ζώο, αλλά «δεν κατάλαβε πως δεν είχε φύγει». Παράλληλα, δεν σταμάτησε στο σημείο μετά την παράσυρση, γεγονός που έχει καταγραφεί στη δικογραφία ως κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, ανέφερε: «Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα».

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Απαλλάχθηκαν για την τοποθέτηση βόμβας οι 5 της οικογένειας Καργάκη

Καλλιθέα: Η αγριότητα της δολοφονίας θα αναδειχθεί με κάθε νόμιμο μέσο, λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του 15χρονου

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση













