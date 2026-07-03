Μεσσηνία: Συνελήφθη η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε στην πισίνα διώροφου σπιτιού στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στη Γιάλοβα, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Ειδικότερα, η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι εκείνη ήταν στον πρώτο όροφο του σπιτιού που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και το παιδί στο ισόγειο.

Για το λόγο αυτό και η 32χρονη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όπως ήταν η αρχικά κατηγορία.

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα του σπιτιού, όπου είχε πάει μαζί με τη μητέρα του.

Ξαφνικά, το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, που εργαζόταν εκείνη την ώρα και πήγε προς το σημείο της πισίνας και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μέσα.

Τόσο η 32χρονη όσο και ακόμη μία γυναίκα που ήταν στο σπίτι έσπευσαν στο σημείο και κάλεσαν άμεσα βοήθεια.

Αμέσως έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του οποίου το πλήρωμα παρείχε στο παιδί πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), και στη συνέχεια το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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