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03.07.2026 08:45

Μεσσηνία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον πνιγμό του 6χρονου στην πισίνα

03.07.2026 08:45
Pisina

Δραματικές στιγμές ζει η μητέρα του 6χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα στη Μεσσηνία με την 32χρονη να μην μπορεί να πιστέψει ότι το μικρό της αγγελούδι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όταν το αγοράκι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και εκείνη τον βρήκε λίγα λεπτά αργότερα μέσα στην πισίνα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το παιδί είχε πάει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ένα διώροφο σπίτι της περιοχής.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο 6χρονος δεν ακολούθησε τη μαμά του στον επάνω όροφο που πραγματοποιούσε εργασίες με αποτέλεσμα να γίνει η ανείπωτη αυτή τραγωδία.

Όταν η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του, έτρεξε και κάλεσε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, ο εξάχρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με τον θάνατό του να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Η μητέρα του παιδιού παραμένει συντετριμμένη μετά την ανείπωτη απώλεια, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του μικρού αγοριού.

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