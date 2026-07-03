Δεμένα τα πλοία στη Ραφήνα λόγω της 24ωρης απεργίας – Από Λαύριο τα δρομολόγια της SEAJETS

Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν οι ναυτεργάτες.

Η απεργία θα οραγματοποιηθεί κανονικά παρόλο που κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries, δεν θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα δρομολόγια της Fast Ferries που ακυρώνονται

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν:

Τα δύο δρομολόγια του Fast Ferries Andros από και προς Ραφήνα – Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Το δρομολόγιο του Αικατερίνη Π. από Ραφήνα προς Πάρο – Νάξο – Μύκονο – Τήνο και επιστροφή.

Τα δρομολόγια της Golden Star Ferries που δεν θα εκτελεστούν

Ακυρώνονται επίσης:

Το δρομολόγιο του Superferry από Ραφήνα προς Τήνο – Μύκονο – Νάξο – Πάρο και επιστροφή.

Τα πρωινά και βραδινά δρομολόγια του Andros King.

Το δρομολόγιο του ταχύπλοου Golden Princess προς Τήνο – Μύκονο – Πάρο – Ίο – Θήρα και επιστροφή.

Το απογευματινό δρομολόγιο του Andros Queen από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο και επιστροφή.

Οι εταιρείες καλούν το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους πρακτορεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση ή την αλλαγή των εισιτηρίων τους.

Απο Λαύριο τα πλοία της SEAJETS

Η SEAJEATS μεταφέρει στο λιμάνι του Λαυρίου τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα, το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι, ενώ το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο. Παράλληλα, το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

Παράνομη η απεργία

Το απόγευμα χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία, ωστόσο, διαμήνυσαν ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Στην απεργία, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο Στέφενσων», ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 08:00 έξω από το «Superferry».

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Έχει πολλαπλά τραύματα

Πανελλαδικές 2026: Σήμερα οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς