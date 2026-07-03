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03.07.2026 10:11

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο – Τράκαρε με… αγριογούρουνο

03.07.2026 10:11
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής με έναν 42χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιοχή του Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η είδηση του χαμού του 42χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Ξηρόμερο και ιδιαίτερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μπαμπίνη, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:27
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