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03.07.2026 09:56

Δύο νεκροί σε τροχαία σε Σέρρες και Πιερία – Ο ένας 18χρονος

03.07.2026 09:56
ekav

Τη ζωή τους έχασαν ένας 18χρονος και ένας 48χρονος σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στις Σέρρες και την Πιερία, αντίστοιχα.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 20:30 το βράδυ της Πέμπτης (2/7) στον Δραβήσκο Σερρών, 18χρονος οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του καιτραυματίστηκε σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.

Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:20 μετά τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Σφενδάμης στην Πιερία, 48χρονος οδηγός Ι.Χ. φορτηγού βγήκε από την πορεία του, προσκρούοντας σε δύο ξύλινες κολόνες τηλεπικοινωνιών.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το δεύτερο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας – Κολινδρού.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:27
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