Χανιά: Ανήλικος οδηγός «ξέφυγε» από τους αστυνομικούς με… σούζες!

Βαρύς ήταν ο «λογαριασμός» για έναν ανήλικο οδηγό στα Χανιά, ο οποίος επιχείρησε να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες μπροστά σε περιπολικό.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του, ενώ πρόστιμα και κυρώσεις επιβλήθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στον πατέρα του, που του είχε παραχωρήσει τη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο οδηγό να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, τον κεντρικό δρόμο της πόλης.

Ο νεαρός αντί να σταματήσει όταν είδε το περιπολικό, προχώρησε σε μια επικίνδυνη επίδειξη, πραγματοποιώντας διαδοχικές σούζες περνώντας μπροστά από τους έκπληκτους αστυνομικούς και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε στα στενά της περιοχής.

Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια επικίνδυνη καταδίωξη και προχώρησαν σε εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του οδηγού, καθώς και της διεύθυνσης της κατοικίας του.

Περίπου τα μεσάνυχτα εντόπισαν τον ανήλικο δράστη στο σπίτι του, όπου βρέθηκε κρυμμένη και η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου κλήθηκαν και οι γονείς του. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος την είχε παραχωρήσει οικειοθελώς αλλά παράνομα στο γιο του, γνωρίζοντας ότι δεν είχε δίπλωμα. Σε βάρος του ανήλικου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ για παραβάσεις του ΚΟΚ και επικίνδυνη οδήγηση ενώ διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ βεβαιώθηκε σε βάρος του πατέρα για την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου.

Επίσης αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης του πατέρα για ένα μήνα λόγω της πλημμελούς εποπτείας και της παραχώρησης του δικύκλου. Τέλος οι αστυνομικοί του ΑΤ Κισάμου προχώρησαν σε αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, η οποία ακινητοποιήθηκε και κατασχέθηκε.

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