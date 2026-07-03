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03.07.2026 09:16

Στη «φάκα» πασίγνωστος τράπερ, μοντέλο της TV και δύο influencer – Διαφήμιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια

03.07.2026 09:16
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Ένας πασίγνωστος τράπερ και ένα εξίσου εξαιρετικά δημοφιλές μοντέλο και influencer περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχημάτισε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για παράνομες διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.

Κατηγορούμενοι είναι και δύο ακόμα influencer με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα social media, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διαφήμιζαν-προωθούσαν τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 4 ημεδαπών για παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία 4 διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέβησαν τον Ιούλιο του 2025 σε παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την ανωτέρω Επιτροπή.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε εκτεταμένη και ενδελεχής διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση λογαριασμών-προφίλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω ημεδαποί προέβησαν σε παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως “influencers”.

Σημειώνεται ότι οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η ΕΕΕΠ, όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:36
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