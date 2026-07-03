Συνελήφθη λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο.

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