Έβρος: Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι που επιχείρησαν να εισαγάγουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 2 Τούρκους οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισήγαγαν από τον Έβρο και πουλούσαν παράνομα όπλα στην Ελλάδα, με στόχο τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε έρευνα στον Έβρο όπου και εντοπίστηκαν οι 2 Τούρκοι, έπειτα από πληροφορία για μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026 όταν εντοπίστηκαν στη Θράκη δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου.

Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.

Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς (όπλα «φαντάσματα»).

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία

Χανιά: Ανήλικος οδηγός «ξέφυγε» από τους αστυνομικούς με… σούζες!

Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τρία συν ένα πρόσωπα, ένα μηχανάκι και 17 λεπτά – Τι εξετάζουν οι διωκτικές αρχές