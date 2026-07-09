search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 16:51

Ασπρόπυργος: Σοκαριστικές εικόνες από την έκρηξη σε επιχείρηση – Το βυτίο με προπάνιο και οι τρεις διασωληνωμένοι εγκαυματίες

09.07.2026 16:51
fotia ekrixi aspropurgos 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κρανίου τόπος μετατράπηκε ο χώρος της επιχείρησης στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη στον Ασπρόπυργο, στέλνοντας τρεις εργαζόμενους στο νοσοκομείο να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα που η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τα αίτια τόσο της φωτιάς όσο και της έκρηξης που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει έως τώρα το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το «επίκεντρο» της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης δύο εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς κι ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βυτίο με υπολείμματα προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή αναρτήσεων.

Το χρονικό της μεγάλης φωτιάς και την έκρηξης

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκαρπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις.

Στο σημείο έσπευσε και επιχείρησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ βγήκε και 112 για εκκένωση συγκεκριμένου δρόμου. Οι καπνοί φαίνονταν σε μεγάλο τμήμα της Αττικής, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.

Τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, αποτυπώνει βίντεο που ανήρτησε το 902.gr, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Τρεις οι διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Από τα 11 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίστηκε στο ΚΑΤ, άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

ΚΚΕ: Πάρτε μέτρα υγείας και αρφάλειας στους χώρους δουλειάς

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Αμπατιέλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τον Γιώργο Στεφανάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και τον Χρήστο Τσοκάνη, βουλευτή του ΚΚΕ.

«Επιβάλλεται το επόμενο διάστημα ο λαός του Ασπροπύργου να βγει στο προσκήνιο και να επιβάλει τους όρους και τις συνθήκες που θέλει να ζήσει. Όχι κάτω από τοξικά νέφη, κάτω από πυρκαγιές και βιομηχανικά ατυχήματα, όχι με την ταφόπλακα της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί πάνω από τα κεφάλια του», επισήμανε και υπενθύμισε πως το ΚΚΕ προειδοποιούσε κάθε μέρα στον Ασπρόπυργο και στη Δυτική Αττική: «Πάρτε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, πάρτε μέτρα για την αποφυγή ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στο Θριάσιο. Δημιουργήστε τους όρους και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν όλες αυτές οι βιομηχανίες αρχίζουν να καίγονται. Να σκορπούν το θάνατο, να μολύνουν την ατμόσφαιρα και να στέλνουνε εγκαυματίες στο νοσοκομείο».

Ο Χρήστος Τοσκάνης υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτη και εγκληματική η πολιτική κυβέρνησης, Περιφέρειας και Τοπικής Διοίκησης καθώς «δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο προστασίας του λαού, κανένα μέτρο αποφυγής βιομηχανικού ατυχήματος, κανένα μέτρο διαφυγής σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος».

«Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Προτεραιότητα έχει η ζωή μας. Στο δίλημμα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, οι ζωές μας βρίσκονται πάνω απ’ τα κέρδη τους και είναι ασυμβίβαστες με αυτά. Σε αυτό τον αγώνα καλούμε όλες και όλους να είστε σε επαγρύπνηση. Δεν θα εφησυχάσουμε», πρόσθεσε. 

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112, «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Επικοινωνία Βασίλη Κικίλια με τη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά

Κρήτη: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sismanogleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

karistianou_0907_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Επίθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη για βέτο στο ΝΑΤΟ και τροποποίηση του ΠΚ με αιχμές κατά Τσίπρα

fotia ekrixi aspropurgos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκαριστικές εικόνες από την έκρηξη σε επιχείρηση – Το βυτίο με προπάνιο και οι τρεις διασωληνωμένοι εγκαυματίες

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 66χρονος οικοδόμος σε εργατικό δυστύχημα στον Κεραμεικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:35
sismanogleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

karistianou_0907_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Επίθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη για βέτο στο ΝΑΤΟ και τροποποίηση του ΠΚ με αιχμές κατά Τσίπρα

1 / 3