Ασπρόπυργος: Σοκαριστικές εικόνες από την έκρηξη σε επιχείρηση – Το βυτίο με προπάνιο και οι τρεις διασωληνωμένοι εγκαυματίες

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Σε κρανίου τόπος μετατράπηκε ο χώρος της επιχείρησης στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη στον Ασπρόπυργο, στέλνοντας τρεις εργαζόμενους στο νοσοκομείο να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα που η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τα αίτια τόσο της φωτιάς όσο και της έκρηξης που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει έως τώρα το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το «επίκεντρο» της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης δύο εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς κι ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βυτίο με υπολείμματα προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή αναρτήσεων.

Το χρονικό της μεγάλης φωτιάς και την έκρηξης

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκαρπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις.

Στο σημείο έσπευσε και επιχείρησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ βγήκε και 112 για εκκένωση συγκεκριμένου δρόμου. Οι καπνοί φαίνονταν σε μεγάλο τμήμα της Αττικής, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.

Τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, αποτυπώνει βίντεο που ανήρτησε το 902.gr, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Τρεις οι διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Από τα 11 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίστηκε στο ΚΑΤ, άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

ΚΚΕ: Πάρτε μέτρα υγείας και αρφάλειας στους χώρους δουλειάς

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Αμπατιέλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τον Γιώργο Στεφανάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και τον Χρήστο Τσοκάνη, βουλευτή του ΚΚΕ.

«Επιβάλλεται το επόμενο διάστημα ο λαός του Ασπροπύργου να βγει στο προσκήνιο και να επιβάλει τους όρους και τις συνθήκες που θέλει να ζήσει. Όχι κάτω από τοξικά νέφη, κάτω από πυρκαγιές και βιομηχανικά ατυχήματα, όχι με την ταφόπλακα της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί πάνω από τα κεφάλια του», επισήμανε και υπενθύμισε πως το ΚΚΕ προειδοποιούσε κάθε μέρα στον Ασπρόπυργο και στη Δυτική Αττική: «Πάρτε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, πάρτε μέτρα για την αποφυγή ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στο Θριάσιο. Δημιουργήστε τους όρους και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν όλες αυτές οι βιομηχανίες αρχίζουν να καίγονται. Να σκορπούν το θάνατο, να μολύνουν την ατμόσφαιρα και να στέλνουνε εγκαυματίες στο νοσοκομείο».

Ο Χρήστος Τοσκάνης υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτη και εγκληματική η πολιτική κυβέρνησης, Περιφέρειας και Τοπικής Διοίκησης καθώς «δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο προστασίας του λαού, κανένα μέτρο αποφυγής βιομηχανικού ατυχήματος, κανένα μέτρο διαφυγής σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος».

«Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Προτεραιότητα έχει η ζωή μας. Στο δίλημμα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, οι ζωές μας βρίσκονται πάνω απ’ τα κέρδη τους και είναι ασυμβίβαστες με αυτά. Σε αυτό τον αγώνα καλούμε όλες και όλους να είστε σε επαγρύπνηση. Δεν θα εφησυχάσουμε», πρόσθεσε.

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