Το Changan Deepal S05 plug-in hybrid ήρθε στην ελληνική αγορά

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Η Changan επεκτείνει τη γκάμα της, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid. Είναι ένα προηγμένο C-SUV που προσφέρει υβριδική τεχνολογία με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και με συνολική αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ (47γρ/χλμ) το νέο μοντέλο προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης.

Διαθέτει προηγμένη P13 hybrid αρχιτεκτονική, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1500 κ.εκ, έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης και εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4 τρόπων λειτουργίας σε μία και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes (EV, PHEV, REEV και ICE) με αποτέλεσμα να μπορεί να κυκλοφορήσει με ιδανικό τρόπο τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στις μεγάλες αποστάσεις.

Έχει δυναμικές γραμμές με σωστές αναλογίες, που το κάνουν να δείχνει πιο συμπαγές. Το μήκος του είναι 4.59 μ., το πλάτος είναι 1.90 μ. και το ύψος 1.60 μ. με το μεταξόνιο να είναι 2.88 μ. Αυτό συνεπάγεται μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Τα frameless παράθυρα, οι LED προβολείς Arrow-style εμπρός, η πίσω λωρίδα LED, οι ηλεκτρικά εμφανιζόμενες κρυφές χειρολαβές και η ένδειξη ηλεκτρικής ενέργειας στην κολόνα C που δίνουν μια σύγχρονη και high-tech νότα στο αμάξωμα. Ο αεροδυναμικός συντελεστής είναι 0,25cd.

Το εσωτερικό μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες με απόλυτη άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 492 λίτρα. Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος με vegan δερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα και με εξαερισμό, ηλεκτρική ρύθμιση, οσφυϊκή στήριξη και ηλεκτρικό στήριγμα ποδιών στο κάθισμα συνοδηγού. Το πολυλειτουργικό τιμόνι με κουμπιά συντόμευσης για έλεγχο των συστημάτων πολυμέσων και των λειτουργιών οδήγησης θέλει εξοικείωση, προσφέροντας μεγάλη πληροφόρηση. Υπάρχει μια multimedia οθόνη 15,4 ιντσών, όπου τα πάντα γίνονται από αυτήν.

Το νέο μοντέλο έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιομέτρων, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1.060 χιλιόμετρα. Η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά. Ως προς τις επιδόσεις, το μοντέλο επιταχύνει από την στάση μέχρι τα πρώτα 100χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι 180χλμ/ώρα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα Vehicle to Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα του μοντέλου.

Το νέο Deepal S05 plug-in hybrid θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις MAX και ULTRA. Στην τελευταία έκδοση προσφέρεται η επιλογή ULTRA Panoramic, όπου δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει την πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο. Η τιμή εκκίνησης με την προωθητική ενέργεια της εταιρείας είναι 31.990 ευρώ. Η Changan συνοδεύει το νέο plug-in hybrid μοντέλο της με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χλμ., καθώς και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 χλμ.

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