«Δεν μπορούμε να τον βρούμε!»: Πώς αποκαλύφθηκε το απίστευτο λάθος με τις σορούς στο νοσοκομείο Σερρών (Video)

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Μια αδιανόητη υπόθεση εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όταν οικογένεια που ετοιμαζόταν να παραλάβει τη σορό του 86χρονου συγγενή της διαπίστωσε ότι εκείνος είχε εξαφανιστεί.

Όπως εξήγησε ο ανιψιός της οικογένειας, το τραγικό λάθος που είχε συμβεί αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του 86χρονου επικοινώνησε με το νοσοκομείο για να ενημερωθεί γιατί δεν είχε ακόμη παραδοθεί η σορός και έλαβε την απάντηση: «Δεν μπορούμε να τον βρούμε!».

Η γυναίκα μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι υπεύθυνοι τής υπέδειξαν μια διαφορετική σορό. Όπως έγινε στη συνέχεια γνωστό, επρόκειτο για έναν 79χρονο μουσουλμάνο από την Ξάνθη, ο οποίος είχε καταλήξει την ίδια ημέρα με τον 86χρονο.

Ο ανιψιός της οικογένειας περιέγραψε στο Live News όσα ακολούθησαν: «Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει: “Δεν είναι ο πατέρας μου”. Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και… ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν και πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι’ αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις δώδεκα η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε. Λέμε: “Γιατί δεν τον έφεραν; Γιατί δεν τον έφεραν;” Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη μου τηλέφωνο και της λένε: “Δεν μπορούμε να τον βρούμε”».

Πώς έγινε το τραγικό μπέρδεμα

Η υπόθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν ο 86χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο Σερρών. Την Τετάρτη, 8/7, η κόρη του μετέβη εκεί για να αναγνωρίσει τη σορό του πατέρα της, όμως αντί για εκείνον οι εργαζόμενοι της έδειξαν άλλον νεκρό.

Έπειτα από αρκετή ώρα, οι αρμόδιοι αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει σοβαρό λάθος στην ταυτοποίηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη αναγνώρισαν λανθασμένα τη σορό του 86χρονου, την παρέλαβαν και προχώρησαν στην ταφή της σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης.

Για το πρωτοφανές περιστατικό, η κόρη του 86χρονου υπέβαλε μήνυση. Σήμερα, 9/7, αναμενόταν να πραγματοποιηθεί η εκταφή, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η οικογένεια να παραλάβει τη σορό.

Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τις δύο οικογένειες για το λάθος που σημειώθηκε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερρών

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

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