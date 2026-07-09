search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 19:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 18:59

«Δεν μπορούμε να τον βρούμε!»: Πώς αποκαλύφθηκε το απίστευτο λάθος με τις σορούς στο νοσοκομείο Σερρών (Video)

09.07.2026 18:59
nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια αδιανόητη υπόθεση εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όταν οικογένεια που ετοιμαζόταν να παραλάβει τη σορό του 86χρονου συγγενή της διαπίστωσε ότι εκείνος είχε εξαφανιστεί.

Όπως εξήγησε ο ανιψιός της οικογένειας, το τραγικό λάθος που είχε συμβεί αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του 86χρονου επικοινώνησε με το νοσοκομείο για να ενημερωθεί γιατί δεν είχε ακόμη παραδοθεί η σορός και έλαβε την απάντηση: «Δεν μπορούμε να τον βρούμε!».

Η γυναίκα μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι υπεύθυνοι τής υπέδειξαν μια διαφορετική σορό. Όπως έγινε στη συνέχεια γνωστό, επρόκειτο για έναν 79χρονο μουσουλμάνο από την Ξάνθη, ο οποίος είχε καταλήξει την ίδια ημέρα με τον 86χρονο.

Ο ανιψιός της οικογένειας περιέγραψε στο Live News όσα ακολούθησαν: «Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει: “Δεν είναι ο πατέρας μου”. Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και… ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν και πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι’ αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις δώδεκα η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε. Λέμε: “Γιατί δεν τον έφεραν; Γιατί δεν τον έφεραν;” Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη μου τηλέφωνο και της λένε: “Δεν μπορούμε να τον βρούμε”».

Πώς έγινε το τραγικό μπέρδεμα

Η υπόθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν ο 86χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο Σερρών. Την Τετάρτη, 8/7, η κόρη του μετέβη εκεί για να αναγνωρίσει τη σορό του πατέρα της, όμως αντί για εκείνον οι εργαζόμενοι της έδειξαν άλλον νεκρό.

Έπειτα από αρκετή ώρα, οι αρμόδιοι αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει σοβαρό λάθος στην ταυτοποίηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη αναγνώρισαν λανθασμένα τη σορό του 86χρονου, την παρέλαβαν και προχώρησαν στην ταφή της σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης.

Για το πρωτοφανές περιστατικό, η κόρη του 86χρονου υπέβαλε μήνυση. Σήμερα, 9/7, αναμενόταν να πραγματοποιηθεί η εκταφή, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η οικογένεια να παραλάβει τη σορό.

Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τις δύο οικογένειες για το λάθος που σημειώθηκε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερρών

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

Διαβάστε επίσης:

Στις φλόγες αποθήκη στα Χανιά: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στον Κουμπέ (Video)

Κεφαλονιά: Η ναυαγοσώστρια που έσωσε επτά λουόμενους τιμάται από τον Κικίλια – «Ένιωθα μόνο την ανάγκη να τους σώσω όλους» λέει στο topontiki.gr

Σε επιχείρηση επεκτάθηκε η μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112, σηκώθηκε και ελικόπτερο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
revolver NATO
ΚΟΣΜΟΣ

Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

Χ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον… πόντο η γαλάζια μάχη στον Βόρειο Τομέα – Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης στη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουργών 

antzela-bonnie
LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

vivlia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκει το 2026 στα «κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές» … για να μην πέσουν θύματα κακοποίησης

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να τον βρούμε!»: Πώς αποκαλύφθηκε το απίστευτο λάθος με τις σορούς στο νοσοκομείο Σερρών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 19:20
revolver NATO
ΚΟΣΜΟΣ

Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

Χ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον… πόντο η γαλάζια μάχη στον Βόρειο Τομέα – Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης στη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουργών 

antzela-bonnie
LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

1 / 3