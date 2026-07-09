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09.07.2026 18:31

Στις φλόγες αποθήκη στα Χανιά: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στον Κουμπέ (Video)

09.07.2026 18:31
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Κουμπέ Χανίων, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ισόγεια αποθήκη οικήματος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως σημειώνει το neakriti.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό του χώρου φυλάσσονταν χαρτικά, πλαστικά και απορρυπαντικά, γεγονός που συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά δημιουργήθηκαν πυκνοί καπνοί, οι οποίοι επεκτάθηκαν και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ευτυχώς, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρχε κανείς μέσα στην κατοικία, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί έξι πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φωτιά που αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο σύντομα.

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