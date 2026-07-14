ΙΤΕΠ: Σταθερό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για τον ελληνικό τουρισμό – Στα 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στα ξενοδοχεία

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Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, καθώς δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ούτε στις πληρότητες ούτε στις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Την ίδια ώρα, η ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και οι επενδύσεις στη βιωσιμότητα συνεχίζουν να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).

Κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων του ελληνικού τουρισμού και της φιλοξενίας, ο γενικός διευθυντής του ΙΤΕΠ και καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Γιώργος Πετράκος ανέφερε ότι η οικονομική μεγέθυνση του κλάδου τα τελευταία χρόνια συνδέεται άμεσα με τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος, με ιδιαίτερη αύξηση των μονάδων τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η επενδυτική δραστηριότητα του 2025, καθώς οι δαπάνες για ανακαινίσεις και επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων ανήλθαν περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Το ΙΤΕΠ επισημαίνει ακόμη ότι οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υιοθετούν ολοένα περισσότερο σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης, επενδύοντας σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Στον τομέα της απασχόλησης, ο κλάδος της φιλοξενίας απασχόλησε άμεσα περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, σε ποσοστό υψηλότερο από άλλους κλάδους της οικονομίας, στοιχείο που αναδεικνύει τη συμβολή του τουρισμού στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας στην αγορά εργασίας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΙΤΕΠ, Χριστίνα Τετράδη, υπογράμμισε ότι η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι μόνο στη συγκυριακή αποτίμηση των επιδόσεων του κλάδου.

Όπως σημείωσε, οι αφίξεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα αποτελούν σημαντικούς δείκτες, ωστόσο δεν αρκούν από μόνοι τους για να αξιολογηθεί η πραγματική πρόοδος του ελληνικού τουρισμού. «Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν ο τουρισμός αναπτύσσεται, αλλά αν αναπτύσσεται σωστά, με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και μακροχρόνιας αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Τετράδη τόνισε ακόμη ότι το ΙΤΕΠ, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, έχει εξελιχθεί στον βασικό φορέα παραγωγής πρωτογενών δεδομένων για τον ελληνικό τουρισμό, παρέχοντας αναλύσεις όχι μόνο σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο προορισμού και δήμου. Όπως επισήμανε, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΤΕΠ, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την αύξηση της ζήτησης, αλλά κυρίως από την ποιότητα των επενδύσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη λήψη αποφάσεων που θα βασίζονται σε αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα.

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