METLEN και Όμιλος Τσάκου προχωρούν σε μεγάλο υβριδικό έργο ΑΠΕ με αποθήκευση στη Στερεά Ελλάδα

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Σε φάση υλοποίησης περνά ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί στην ελληνική αγορά, μετά την είσοδο της METLEN με ποσοστό 40% σε εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου Τσάκου.

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 251,9 MW, ο οποίος θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh. Το έργο θα κατασκευαστεί στη Στερεά Ελλάδα και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες συνδυασμένης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η κοινή πλέον εταιρεία ειδικού σκοπού θα αναλάβει το σύνολο του κύκλου ζωής της επένδυσης, από την ανάπτυξη και την κατασκευή έως τη λειτουργία, την ενεργειακή διαχείριση και την εμπορική αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η είσοδος της METLEN στο μετοχικό κεφάλαιο σηματοδοτεί τη μετάβαση της συνεργασίας των δύο ομίλων από το στάδιο του σχεδιασμού στις επόμενες φάσεις ωρίμανσης και κατασκευής. Το ακριβές ύψος της επένδυσης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο το μέγεθος του έργου το κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων ενεργειακών αναπτύξεων που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε προετοιμασία.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της METLEN για διεύρυνση της παρουσίας της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας νέας γενιάς, όπου η παραγωγή συνδυάζεται με μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης. Η εταιρεία θα έχει ενεργό ρόλο τόσο στην κατασκευή όσο και στη μετέπειτα διαχείριση της μονάδας, αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει από σύνθετα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η προσθήκη συσσωρευτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της επένδυσης, καθώς επιτρέπει την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη διοχέτευσή της στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση ή περιορίζεται η παραγωγή από ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και περιορίζονται οι απώλειες που προκαλούνται από τις περικοπές πράσινης παραγωγής.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Τσάκου διευρύνει παράλληλα το πεδίο δραστηριοτήτων του ναυτιλιακού ομίλου στον ενεργειακό τομέα, ενώ δημιουργεί ένα κοινό επενδυτικό όχημα με δυνατότητα ανάπτυξης ενός έργου υψηλών τεχνικών και κεφαλαιακών απαιτήσεων.

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