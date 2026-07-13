Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έρχεται παράταση μιας εβδομάδας – Τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν καθυστερήσει

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Παράταση μιας εβδομάδας αναμένεται να δοθεί για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία από την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις αποτελεί πλέον το επικρατέστερο σενάριο, καθώς παρά τη μεγάλη πρόοδο των υποβολών παραμένει σημαντικός αριθμός εκκρεμοτήτων, ενώ τα λογιστικά γραφεία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο φόρτο εργασίας.

Η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, καθώς η αρμοδιότητα για την αλλαγή της προθεσμίας και τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών ανήκει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν, ωστόσο, ότι η ανακοίνωση θα γίνει κοντά στην ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία, ώστε να υπάρχει προηγουμένως πλήρης εικόνα για την πορεία των υποβολών.

Το πρόσθετο χρονικό περιθώριο αναμένεται να είναι αυστηρά περιορισμένο. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι δεν προβλέπει μεγάλη μετάθεση της διαδικασίας προς το τέλος Ιουλίου ή τον Αύγουστο, αλλά μία εβδομάδα επιπλέον, προκειμένου να κλείσουν οι δηλώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στα λογιστικά γραφεία και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η εικόνα των υποβολών

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στις 9 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 6.001.433 δηλώσεις Ε1. Εφόσον ο συνολικός αριθμός των φετινών δηλώσεων κινηθεί κοντά στα 6,9 εκατομμύρια, απομένουν περίπου 898.500 δηλώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Με την ισχύουσα προθεσμία της 15ης Ιουλίου, η κάλυψη αυτού του υπολοίπου απαιτεί ρυθμό περίπου 150.000 δηλώσεων την ημέρα αλλά με παράταση έως τις 22 Ιουλίου, ο απαιτούμενος μέσος ρυθμός υποχωρεί κοντά στις 69.000 δηλώσεις ημερησίως, προσφέροντας ουσιαστική αποσυμπίεση χωρίς να παρατείνεται υπερβολικά η φορολογική περίοδος.

Από τις 6.001.433 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, οι 2.068.093 είναι χρεωστικές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 34,46% του συνόλου.

Πιστωτικό αποτέλεσμα εμφανίζουν 1.797.429 δηλώσεις, ποσοστό 29,95%, ενώ 2.135.911 δηλώσεις, ή το 35,59%, είναι μηδενικές.

Ο φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί από τις χρεωστικές δηλώσεις προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ, με τη μέση επιβάρυνση να διαμορφώνεται περίπου στα 1.910 ευρώ ανά χρεωστική δήλωση.

Αντίστοιχα, οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε περίπου 557,8 εκατ. ευρώ

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