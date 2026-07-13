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13.07.2026 07:01

Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

13.07.2026 07:01
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Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση και υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι ισχύει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για τις εκπτώσεις

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

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