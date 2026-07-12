Τα κρυπτονομίσματα μπαίνουν σε νέο φορολογικό καθεστώς με φόρο 15% και αφορολόγητο

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Τέλος στο καθεστώς φορολογικής αβεβαιότητας που επικρατεί μέχρι σήμερα στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να είναι έτοιμο έως τα τέλη Ιουλίου. Οι νέες διατάξεις φιλοδοξούν να εντάξουν οριστικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο φορολογικό σύστημα, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ενιαίους κανόνες για τη φορολόγηση των αποδόσεων, τις μεταβιβάσεις και τη δήλωσή τους. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το νομοθετικό κενό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο στους επενδυτές όσο και στη φορολογική διοίκηση.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στον Ιούλιο. Στόχος είναι να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο τόσο για τους επενδυτές όσο και για τη φορολογική διοίκηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συναλλαγές με crypto αυξάνονται διαρκώς και οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν τους ελέγχους γύρω από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τον τρόπο φορολόγησης των κερδών. Η υπεραξία από την πώληση κρυπτονομισμάτων θα φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ θα θεσπιστεί αφορολόγητο όριο 500 ευρώ τον χρόνο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι επενδυτές που πραγματοποιούν περιορισμένες συναλλαγές ή εμφανίζουν μικρές αποδόσεις.

Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με βάση το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα. Από την υπεραξία θα αφαιρούνται οι δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και την πώληση των κρυπτονομισμάτων, όπως οι προμήθειες των ηλεκτρονικών πλατφορμών, με στόχο να φορολογείται αποκλειστικά το καθαρό κέρδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του υπουργείου να μη θεωρεί φορολογητέα πράξη την ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με κάποιο άλλο. Έτσι, η μετατροπή, για παράδειγμα, Bitcoin σε Ethereum δεν θα ενεργοποιεί φορολογική υποχρέωση. Ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο όταν το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ρευστοποιείται σε ευρώ ή άλλο επίσημο νόμισμα ή όταν χρησιμοποιείται για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθεί τη διεθνή πρακτική, καθώς συνδέει τη φορολόγηση με την πραγματική απόλαυση του οικονομικού οφέλους και όχι με κάθε επιμέρους μεταβολή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στη φορολόγηση των κερδών. Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς ζημιών από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ώστε αυτές να μπορούν να συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη για διάστημα έως πέντε ετών. Πρόκειται για μια διάταξη που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες μορφές επενδύσεων και εκτιμάται ότι δημιουργεί δικαιότερους όρους για τους επενδυτές. Παράλληλα, τα κρυπτονομίσματα εντάσσονται ρητά στις διατάξεις που αφορούν τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές, καλύπτοντας ένα ακόμη κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη φορολογική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο θέμα της προέλευσης κεφαλαίων. Με τις νέες διατάξεις, τα έσοδα που προέρχονται από νόμιμες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων, αλλά και για την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων, όπως η αγορά ακινήτων ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, χωρίς να τίθεται ζήτημα νομιμότητας των κεφαλαίων, εφόσον αυτά έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.

Ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνονται και για τα crypto που αποκτώνται μέσω staking, crypto lending και άλλων μηχανισμών δημιουργίας αποδόσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο φόρος θα καταβάλλεται μόνο κατά την πώληση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και όχι κατά την απόκτησή τους, ενώ ως τιμή κτήσης θα θεωρείται κατ’ αρχήν μηδενική, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικό πραγματικό κόστος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αυστηρότερη εποπτεία των συναλλαγών με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, μέσω της διεύρυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.

Με το νέο καθεστώς, η Ελλάδα επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας ένα σαφέστερο φορολογικό περιβάλλον για μια αγορά που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με περιορισμένους κανόνες. Το αν το νέο πλαίσιο θα ενισχύσει τη διαφάνεια χωρίς να περιορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα, θα φανεί από την εφαρμογή του στην πράξη.

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